Los fármacos contra el cáncer no dan beneficios

El programa de aprobación acelerada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos pretende que los pacientes cuenten con acceso temprano a fármacos prometedores. Pero, ¿con qué frecuencia estas medicinas realmente mejoran o extienden la vida de las personas?

En un nuevo estudio, investigadores hallaron que la mayoría de los medicamentos contra el cáncer a los que se les concedió la aprobación expedita no han demostrado tales beneficios luego de cinco años.

"Cinco años después de la primera aprobación acelerada, uno debería tener una respuesta definitiva", señaló el doctor Ezekiel Emanuel, oncólogo y especialista en bioética de la Universidad de Pensilvania que no formó parte de la investigación. "Miles de personas están recibiendo estos medicamentos. Eso parece un error si no sabemos si funcionan o no".