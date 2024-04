Christian Nodal invitado de Bocelli

Ciudad de México

Andrea Bocelli anunció "The Concert of a Lifetime" en honor a su 30 aniversario en la música, el evento de tres días se llevará a cabo en Lajatico en el Teatro del Silenzio en Toscana, un anfiteatro natural en la ciudad natal de Bocelli; el show tendrá varios invitados, entre ellos Christian Nodal.

La serie de conciertos programados para el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19 de julio incluirá música del extenso repertorio de Bocelli, así como duetos con otros artistas.

SE SUMA A FAMOSOS

La lista de famosos incluye a Ed Sheeran, Brian May, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli y superestrellas clásicas Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra y muchos más aún por anunciar.

Christian Nodal, referente de la nueva escena regional mexicana y auténtico ídolo de masas, será el único artista latino que participe en tan magno evento. El carismático cantautor ha logrado revitalizar el sonido y atraer a una masa gigantesca de público joven totalmente enamorada de sus canciones, sus directos y su personalidad convirtiéndole en el artista mexicano de moda en todo el mundo de habla hispana.

UN SUEÑO

Sobre la experiencia de compartir un escenario con Andrea Bocelli, Nodal confiesa:

"Escuchaba su música aún antes de nacer, gracias a la admiración que mis padres siempre le tuvieron. Me inspiraba con su voz y sus melodías mientras soñaba con algún día ser cantante, sin jamás imaginar que un premio nos cruzaría y él, el más grande de todos los tiempos, supiera de mí y me invitara a cantar junto a él. No tengo palabras para describir lo que significa este sueño para mí, el cantante y el ser humano. Gracias Andrea Bocelli por llevarme al cielo de ida y regreso estando vivo", expresó.

Como una de las voces más reconocidas en la industria del entretenimiento y venerada por los fanáticos a nivel internacional, Andrea Bocelli ha entretenido al público durante 30 años, contando con casi 90 millones de discos vendidos en todo el mundo.