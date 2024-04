En lista para trasplante

Ciudad de México

Tras varios días de hospitalización y recuperación por una infección que lo dejó en terapia intensiva, Daniel Bisogno se someterá a un trasplante de hígado.

Los médicos le informaron al conductor de "Ventaneando", programa al que regresó después de estar ausente debido a sus problemas de salud, que era la única opción "verdaderamente curativa".

"Lo que necesitan hacer los doctores, después de todo esto, había muchas opciones, pero la única que es verdaderamente curativa es trasplantar, y eso es lo que se va a hacer", afirmó.

Bisogno explicó que ya está en la lista para recibir un trasplante tras someterse a un riguroso proceso de evaluación médica y análisis para determinar su idoneidad como candidato.

"Cuando uno escucha la palabra trasplante suena muy fuerte, y ya que lo vives de cerca y te explican cómo es, llega la calma que no es tan fuerte", aseveró.

El también actor, quien regresará al programa de espectáculos dos días a la semana (martes y jueves), detalló que la infección que lo afectó comenzó en el estómago y se extendió a sus pulmones, luego al resto de su cuerpo, lo que lo llevó a una situación crítica de salud.

"Llegué al hospital, me empiezan a estudiar y ven que estaba completamente invadido de esta infección tremenda. Yo tenía tres litros de pus que me sacaron del cuerpo", agregó.

"El Muñeco", como es apodado, manifestó que sus recientes problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado, desde inicios de febrero durante un mes, han sido culpa de su hígado.

"Siempre dicen que el hígado se regenera, pero hay un momento en que no; se hace chiquito y empieza a no funcionar, entonces eso fue lo que me pasó a mí", reveló.