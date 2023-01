Golpean a niña hasta matarla

CYRIL, Oklahoma

Una niña de Oklahoma de 4 años desaparecida fue golpeada hasta la muerte la noche de Navidad por su cuidador y luego enterrada, según documentos judiciales publicados el martes.

Esta foto proporcionada por la oficina del alguacil del condado de Caddo muestra a Alysia Adams.

Athena Brownfield ha estado desaparecida desde el 10 de enero cuando un cartero descubrió a su hermana de 5 años sola afuera de la casa que las niñas compartían con los cuidadores, Ivon Adams y , en Cyril, a unas 70 millas (113 kilómetros) al suroeste de Ciudad de Oklahoma.

La búsqueda del niño ahora es una "operación de recuperación", dijo el lunes la Oficina de Investigación del Estado de Oklahoma .

Ivon Adams, de 36 años, fue arrestada en Arizona por cargos de asesinato y negligencia infantil y espera la extradición. Alysia Adams, de 31 años, está encarcelada en Oklahoma por cargos de negligencia infantil.

Una declaración jurada dice que Alysia Adams les dijo a los investigadores que su esposo golpeó a la niña alrededor de la medianoche del 25 de diciembre.

Athena "no se movía y sus ojos apenas estaban abiertos", dijo Alysia Adams, según la declaración jurada de la teniente de OSBI Brenna Alvarez. Ivon Adams "luego la acostó en el suelo y la golpeó al menos tres veces más en el pecho" y la niña "nunca se movió después de eso".

Ivon Adams salió de la casa con Athena alrededor de la 1 am del 26 de diciembre y luego regresó, diciendo que enterró su cuerpo en un terreno que los Adams alguna vez fueron propiedad cerca de la ciudad cercana de Rush Springs, a unas 15 millas (24 kilómetros) al sureste de Cyril, marcando el sitio con "una gran rama rota".

Las autoridades han estado buscando en esa zona. Un portavoz de OSBI no respondió de inmediato las llamadas telefónicas y los mensajes de texto de The Associated Press el martes.

Ivon Adams ha renunciado a la extradición en Oklahoma y permanece encarcelada en el condado de Maricopa, Arizona, en espera de la extradición.

"Quiero llegar allí y ocuparme de eso", dijo Adams a un juez durante una audiencia el viernes en la corte del condado de Maricopa. "Necesito llegar allí y luchar contra esto".

Los documentos judiciales no incluyen abogados que puedan hablar en nombre de cualquiera de los Adams.

Brandon Bryant, quien dijo que él y su esposa alguna vez fueron vecinos de los Adams, dijo el martes que tuvo poca interacción con la pareja, pero que no vio nada inusual en ellos.

"No vi nada fuera de lo normal. Hablamos con Alysia un par de veces, Ivon nunca", dijo Bryant. "Nunca entramos en su casa, Alysia vino a nuestra casa un par de veces... le dimos un asiento para el automóvil".

ES UN LUGAR MUY SEGURO

Bryant, cuyos hijos tienen 5 y 10 años, dijo que aún considera a Cyril, con una población de alrededor de 800 habitantes, un lugar seguro.

"Es un pueblo pequeño, es probablemente uno de los pocos lugares en la tierra donde consideraría dejar mis puertas abiertas por la noche... sigue siendo un buen lugar para vivir", dijo Bryant.

La OSBI ha dicho que las niñas y los Adams están relacionados y la declaración jurada decía que la madre biológica de los niños los había dejado con la pareja hace 1 1/2 a 2 años con las niñas llamando a Alysia "mamá" o "Aly" e Ivon " papá" o "tío Ivón".

La madre y el padre biológicos de los niños están cooperando con los investigadores, según OSBI.