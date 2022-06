Masiva balacera en EU

Los agentes de policía patrullaban el área de South Street en el centro de Filadelfia cuando escucharon múltiples disparos y vieron a varios sospechosos disparando contra una gran multitud justo antes de la medianoche, dijo el inspector de policía DF Pace durante una conferencia de prensa.

Un oficial le disparó a uno de los sospechosos desde unos 30 pies (9 metros) de distancia, pero no está claro si el sospechoso fue alcanzado, dijo Pace.

"Puedes imaginar que había cientos de personas disfrutando de South Street, como lo hacen todos los fines de semana, cuando estalló este tiroteo", dijo Pace.

Dos hombres y una mujer estaban entre los muertos en el tiroteo, dijo. Sus nombres no fueron hechos públicos por las autoridades. El portavoz del Hospital de la Universidad Thomas Jefferson, Damien Woods, dijo que de los 10 pacientes que acudieron al hospital, tres estaban muertos, seis estaban estables y uno había sido dado de alta.

Un grupo de policías permanecen en la zona de la balacera en busca de pistas.

Se recuperaron dos pistolas, incluida una con un cargador extendido, dijo la policía. No se han hecho arrestos.

South Street es conocida por sus lugares de entretenimiento y vida nocturna con múltiples bares, restaurantes y negocios. El video de vigilancia de un negocio local publicado por WTXF-TV mostró a decenas de personas dando vueltas en las aceras y en la calle que de repente comenzaron a huir en masa cuando comenzaron los disparos.

Pace dijo que la policía espera poder recopilar "una gran cantidad de imágenes de videovigilancia" de los muchos negocios a lo largo de la calle más tarde en el día para tratar de identificar a los sospechosos.

El alcalde Jim Kenney calificó el tiroteo como "más que devastador".

"Una vez más, vemos vidas perdidas sin sentido y heridos en otro acto horrendo, descarado y despreciable de violencia armada", dijo en un comunicado el domingo por la mañana. "Mi corazón está con la familia, los amigos, los seres queridos de las personas perdidas o heridas y con todos los afectados por esta terrible tragedia.

Manchas de fluído morado o rojo quedaron impregnadas en la calle de la zona de violencia.

LA ESCENA ERA UN CAOS

Kenney dijo que el aumento de la violencia armada en la ciudad y en todo el país "no solo me rompe el corazón, sino que me enoja". Sin embargo, dijo que combatirlo sería "una batalla cuesta arriba" sin medidas para abordar la "disponibilidad y facilidad de acceso a las armas de fuego".

Eric Walsh, cerrando el área de asientos al aire libre de un bar a lo largo de la cuadra, le dijo a The Philadelphia Inquirer que la escena era "un caos". Dijo que vio a una mujer joven colapsar en el suelo en la esquina.

"La gente salía de la calle con salpicaduras de sangre en zapatillas blancas y rodillas y codos desollados", dijo Walsh. "Literalmente estábamos haciendo bolitas de servilletas, mojándolas y entregándoselas a la gente".

Ropa impregnada de sangre es levantada por los oficiales de la policía.