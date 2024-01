¿A quién prefieren los latinos?

Las nuevas tendencias del voto latino en Estados Unidos han dado un giro inesperado. Tradicionalmente, una gran mayoría de hispanos se inclinaba por el partido que más había demostrado darles apoyo: el demócrata, pero las elecciones presidenciales de 2024 llegan con un panorama más complejo y diversificado.

En principio, los dos contendientes más importantes en esta carrera presidencial rumbo a la Casa Blanca: Joe Biden y Donald Trump, no convencen al menos a la mitad de los votantes, quienes han manifestado su desacuerdo por no abrir esta contienda a políticos más jóvenes y menos fracturados en su imagen pública.

"Eso sería lo ideal", comenta a EL UNIVERSAL una vocera de la fundación ´Mi Familia Vota´. "Renovar la sangre presidencial [estadounidense] en estos momentos sería una gran decisión, pero en mi opinión, tanto demócratas como republicanos están cegados por este enfrentamiento que me parece más personal que de interés nacional [entre Biden y Trump]", dice.

Televisa-Univision, la televisora en español más prominente en la Unión Americana, dio a conocer una encuesta a finales de 2023 en la que Biden mantiene un liderazgo en preferencias entre los votantes hispanos que asciende a 58%, mientras que Trump reportó una preferencia de 31% entre los latinos.

Si consideramos que en 2020 Biden contaba con 67% de esta porción de los sufragios y Trump registró en su momento 29% de este apoyo, "Vemos claramente cómo Biden se ha desfigurado más, porque, aunque sigue arriba de Trump [respecto al voto latino nacional], el precandidato republicano subió 3% y Biden bajó nueve puntos", explica "Mi Familia Vota".

"No me parece que Trump esté atrayendo a más votantes latinos; mejor dicho, Biden ha perdido seguidores y Trump no ha crecido mucho más de lo que ya tenía", comenta la vocera Liliana García, cofundadora de Latinas for Trump; asegura que "Aún falta un camino que recorrer para el día de las elecciones y ahí estarán los verdaderos resultados con nuestra participación activa [el de las hispanas] y veremos el regreso de Trump a la presidencia de este gran país".