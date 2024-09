Percances viales, principal causa de muerte de infantes

EL PASO, Texas

Para concientizar a los padres de familia de los peligros que representa el no usar los asientos de seguridad para niños al viajar en los vehículos, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) emitió un llamado a la acción con el fin de evitar accidentes que lesionen o priven de la vida a los infantes.

En el marco de la Semana de Seguridad de los Niños Pasajeros, -Child Passenger Safety Week- del 15 al 21 de septiembre, la dependencia estatal informó que los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte entre infantes, por lo que exhortó a los padres y cuidadores para asegurarse de que estén usando e instalando asientos de seguridad para niños correctamente.

"Es extremadamente importante que los padres programen una revisión del asiento de seguridad hoy", dijo el director ejecutivo de TxDOT, Marc Williams.

Y remarcó: "Asegurarse de que los asientos de seguridad estén instalados correctamente es una de las cosas más importantes que un padre o cuidador puede hacer para proteger a sus hijos en un accidente".

Si bien la mayoría de las personas creen que sus hijos están bien abrochados, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) informó que el 46% de todos los asientos de automóvil se usan incorrectamente.

TxDOT invita a los padres a programar una revisión gratuita de seguridad de los asientos de seguridad visitando SaveMeWithASeat.org e ingresando su código para encontrar al especialista en seguridad vial de TxDOT más cercano en su área. TxDOT ofrece chequeos de seguridad gratuitos para asientos de seguridad durante todo el año.

Monica O´Kane,especialista en contratos de TxDOT en El Paso, y con más de 30 años de experiencia en el giro preventivo, dijo que durante el mes de septiembre, la campaña Save Me With a Seat hará paradas en ocho ciudades de Texas y mostrará el programa Are You Ready for Takeoff? Experiencia educativa interactiva.

"Los padres, cuidadores y sus hijos tendrán la oportunidad de aprender a abrocharse correctamente el cinturón de seguridad y estar seguros en sus asientos de seguridad antes de un viaje simulado al espacio", dijo tras apuntar que la campaña también presenta a la científica de cohetes retirada de la NASA Shayla Rivera, oriunda de Puerto Rico y madre, quien se enfoca en la importancia de mantener a los niños seguros y protegidos en sus asientos de seguridad

Y es que los accidentes de tráfico siguen siendo una de las principales causas de muerte de niños menores de 13 años por lo que, el Consejo Nacional de Seguridad está compartiendo consejos y recursos esenciales para ayudarles a los guiadores a tomar las mayores precauciones posibles.

Tan solo en 2022 el numérico marcó 599 vidas jóvenes perdidas. Estas cifras son algo más que simples estadísticas: son un recordatorio crudo de que la principal prioridad de todos los padres debe ser mantener a sus hijos seguros en la carretera.

Ante este registro el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) instó a las familias a tomar medidas sencillas pero fundamentales durante Child Passenger Safety Week.

Las autoridades informaron que una forma de hacerlo es visitar ChecktoProtect.org/es para verificar fácilmente el estado de los recalls de su vehículo, utilizando su placa o el número de identificación del vehículo (VIN).

En el último año, el número de vehículos en las carreteras de Estados Unidos con recalls de seguridad pendientes ha subido a 57.7 millones de automóviles. Muchas familias pueden estar conduciendo vehículos inseguros sin saberlo.

"Necesitamos su ayuda para correr la voz sobre Child Passenger Safety Week", dijo Jorge Soriano, director nacional de Asistencia Técnica de la compañía BMW, esto con el fin de descubrir más formas de apoyar la seguridad de los pasajeros infantiles.

La ley de Texas requiere que todos los niños menores de 8 años o menores de 4 pies y 9 pulgadas estén en un asiento de seguridad cuando viajen en un vehículo de pasajeros. Si no se sujeta adecuadamente a un niño, se puede recibir una multa de hasta $250.

En 2023, 47 niños menores de 8 años murieron en accidentes de tráfico en Texas y 320 resultaron gravemente heridos.

Save Me With a Seat es un componente clave del programa #EndTheStreakTX,en un esfuerzo más amplio en las redes sociales y de boca en boca que alienta a los conductores a tomar decisiones más seguras mientras están detrás del volante, como usar el cinturón de seguridad, conducir al límite de velocidad, nunca enviar mensajes de texto y conducir bajo la influencia del alcohol u otras drogas. #EndTheStreakTX pide a todos los tejanos que se comprometan a conducir de manera segura para ayudar a poner fin a la racha de muertes diarias.

La realidad es esta: Texas ha perdido al menos una persona cada día en las carreteras de Texas desde el 7 de noviembre de 2000. ¡Tenemos que poner fin a la racha de muertes diarias en las carreteras de Texas!, dijo O´Kane.