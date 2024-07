Interceptan paquetes con valor de más de 10 mdd

LOUISVILLE, Ky

En tan sólo 24 horas, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el puerto de Louisville incautaron tres envíos que contenían un total de 2,387 piezas de joyería, incluidos anillos, pulseras, collares y pendientes con marcas registradas de diseñadores.

Los Centros de Excelencia y Experiencia de CBP, los expertos comerciales de la agencia, consideraron que los artículos no eran auténticos y, de ser genuinos, habrían tenido un precio minorista sugerido por el fabricante (MSRP) combinado de más de $10,08 millones.

El 1 de julio, CBP confiscó el primer envío, que se originó en China y se encontró que contenía joyas con las marcas registradas de famosas marcas de lujo, entre ellas: 100 collares Van Cleef and Arpels, 23 collares Louis Vuitton, 37 collares Hermes, 66 collares Gucci, 30 collares Tous, 75 collares Dior, 8 collares Prada, 22 collares Versace, 46 collares Tiffany and Co, 15 collares Bvlgari, 9 collares Calvin Klein, 140 pulseras Van Cleef and Arpels, 184 pulseras Cartier, 129 pulseras Bvlgari, 47 pulseras Chanel, 53 pulseras Michael Kors, 14 pulseras Carolina Herrera, 26 pulseras Gucci, 13 pulseras Hermes, 21 pulseras Louis Vuitton, 2 pulseras Tory Burch, 3 pulseras Tous, 5 pulseras Tiffany and Co. Pulseras, 2 pulseras Rolex, 1 pulsera Yves Saint Laurent, 12 anillos Louis Vuitton, 9 anillos Chanel, 63 anillos Cartier, 36 anillos Versace, 18 anillos Bvlgari, 79 anillos Gucci, 104 anillos Tous, 21 anillos Daniel Wellington, 42 anillos Calvin Klein, 14 anillos Hermes, 4 anillos Tiffany and Co y 2 anillos Rolex.

Los artículos fueron incautados por infringir las marcas registradas protegidas del diseñador que se habían registrado en la CBP para la aplicación de la ley fronteriza a través del programa e-Recordation.

El envío contenía un total de 1,466 piezas de joyería y se dirigía a una residencia en Brooklyn, Nueva York. Si los artículos hubieran sido genuinos, el precio de venta sugerido por el fabricante de estos productos habría sido de más de 5,13 millones de dólares.

El 2 de julio, la CBP confiscó el segundo y tercer envío, que también provenían de China y se dirigían a direcciones residenciales separadas en Miami, Florida. Cuando los oficiales inspeccionaron el primer envío, encontraron 78 pulseras, 42 collares y 42 pares de aretes que mostraban los logotipos de Van Cleef and Arpels y Cartier.

La inspección del segundo envío reveló 140 pulseras Cartier, 220 pulseras Van Cleef and Arpels, 150 collares Van Cleef and Arpels, 110 anillos Van Cleef and Arpels y 140 pares de aretes Van Cleef and Arpels, un total de 921 piezas de joyería falsificada . Si los artículos hubieran sido genuinos, el precio de venta sugerido por el fabricante de estos productos habría sido de más de $4,95 millones.

Todos los artículos fueron confiscados de conformidad con las autoridades de control de propiedad intelectual de la CBP y fueron entregados a Investigaciones de Seguridad Nacional para un análisis más profundo. Los tres envíos no estaban asegurados y se importaron bajo las regulaciones de minimis, 19 USC 1321, comúnmente conocida como “Sección 321”.

La exención de minimis permite a la CBP pasar libre de aranceles e impuestos, mercancía importada por una persona en un día que tenga un valor minorista justo agregado en el país de los envíos de $800 o menos. En 2015, la CBP procesó 139 millones de transacciones de minimis. Para 2023, esto ha aumentado a más de mil millones, lo que representa un crecimiento del 662% en ocho años.

En el año fiscal 2024, casi 4 millones de envíos de minimis llegan a las instalaciones de la CBP para su selección, revisión y posible examen físico cada día. Con el aumento del comercio electrónico y de los paquetes pequeños, los actores ilegales están aprovechando el volumen sin precedentes de envíos de comercio electrónico que ingresan al país y la opacidad de las cadenas de suministro globales para introducir productos ilícitos.

La CBP estima que casi el 90 por ciento de los envíos a los Estados Unidos ingresan ahora como envíos de bajo valor que reclaman la exención de minimis. Esto ilustra cuánto crecimiento ha tenido lugar en el sector del comercio electrónico.

“Estas grandes incautaciones ilustran el trabajo que nuestros oficiales realizan todos los días para proteger a nuestro país, a sus ciudadanos y a la economía”, dijo LaFonda D. Sutton-Burke, Directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Chicago.