Prevén futuro híbrido por pandemia covid

Sarah Burton, propietaria de Studio B Pilates + Barre, dirige una clase de acondicionamiento de baile en vivo Tyler, Texas. Una nueva encuesta muestra que muchos estadounidenses no esperan depender de lo digital servicios.

Cerca de la mitad o más de los adultos de EE. UU. dicen que es poco probable que asistan a actividades virtuales, reciban atención médica virtual , soliciten la entrega de comestibles o utilicen la recogida en la acera después de que termine la pandemia de coronavirus, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Investigación de Asuntos . Menos de 3 de cada 10 dicen que es muy probable que utilicen alguna de esas opciones al menos una parte del tiempo.

Aún así, casi la mitad también dice que sería bueno si las opciones virtuales para la atención médica, los eventos comunitarios y las actividades como clases de gimnasia o servicios religiosos continúan después de la pandemia.

"En lugar de esto, creo que es más probable que nos enfrentemos a un futuro híbrido", dijo Donna Hoffman, directora del Centro para el Consumidor Conectado de la Escuela de Negocios George Washington. "La gente ha encontrado conveniencia en algunas de estas opciones virtuales que simplemente tienen sentido, y no necesariamente tienen nada que ver con mantenerte a salvo o con la pandemia, aunque alcanzaron la mayoría de edad durante la pandemia".

Las rutinas diarias digitales se convirtieron en las predeterminadas en 2020 cuando la nación reaccionó a la rápida propagación del virus, lo que provocó bloqueos, el cierre de escuelas y negocios. Ya existían algunas sustituciones, como las compras en línea y las videoconferencias. Otros fueron reinventados o popularizados durante la pandemia.

De cualquier manera, dijo Hoffman, hubo una implementación y adopción "rápida" de servicios virtuales. Era una cuestión de "¿cómo vamos a hacer que esto funcione?" ella dijo.

Cornelius Hairston dijo que su familia tomó precauciones durante la pandemia porque su esposa es la primera en responder en el campo de la atención médica.

"Tratamos de quedarnos tanto como pudimos y solo salimos para lo esencial", dijo Hairston, de 40 años, quien recientemente se mudó a Roanoke, Virginia.

Hairston bromeó diciendo que sus hijos gemelos de 4 años son "bebés COVID" que ni siquiera fueron a una tienda de comestibles durante gran parte de sus jóvenes vidas. La familia utilizaba los servicios de entrega casi exclusivamente para evitar salir a tiendas llenas de gente. Pero en el futuro, solo espera usarlos "de vez en cuando".

Para Angie Lowe, la comodidad de la telemedicina y el ahorro de tiempo fueron razón suficiente para volver a hacerlo a pesar de que ella y su esposo volvieron a hacer cosas en público hace más de un año.

Lowe tuvo su primera cita de telemedicina a principios de la pandemia cuando sentirse "sola" y "atrapada en casa" le impidió dormir bien. Pudo hablar con el médico sin tener que ausentarse del trabajo para conducir y esperar en un centro médico.

LIMITADOS, AUN CON TECNOLOGÍA

Aún así, siguen existiendo limitaciones con el acceso a la tecnología, el acceso de banda ancha y la alfabetización digital, lo que, según Bayne, puede ayudar a explicar por qué la encuesta encuentra que los adultos mayores tienen menos probabilidades de usar los servicios digitales después de la pandemia.

A pesar de la diferencia de edad en el uso de los servicios, porcentajes similares de adultos de todas las edades dicen que es bueno que las opciones virtuales para el cuidado de la salud, los eventos y reuniones comunitarios y las actividades continúen después de la pandemia.