Niega Ken Salazar participación de EU en el traslado de ´El Mayo´

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó la participación de algún agente o ciudadano estadounidense en el traslado aéreo de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes fueron detenidos el pasado 25 julio al llegar a un aeropuerto de Nuevo México.

En conferencia de prensa, el diplomático dijo que su país colabora con México en la lucha contra el narcotráfico y esta cooperación se hace con pleno respeto a la soberanía nacional.

"No hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles, donde uno se entregó al otro", sostuvo Salazar.

Salazar dijo que las autoridades estadounidenses tampoco conocieron de forma anticipada el plan de vuelo de la aeronave, pero de acuerdo con las primeras investigaciones, ahora saben que salió de Sinaloa.

"El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México", señaló.

El embajador informó que el martes pasado viajó con agentes de la Fiscalía General de la República a El Paso, Texas, quienes inspeccionaron la aeronave y recabaron indicios para su investigación.

"El trabajo de la seguridad lo llevamos nosotros como socios por México. Y regresando a los principios que nos ha llevado al éxito que hemos tenido, es que llevamos este trabajo como socios y con respeto a la soberanía de México", enfatizó.