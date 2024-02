Buscan incluir preguntas sobre diversidad sexual

WHASINGTON, DC.- La Oficina del Censo de Estados Unidos está pensando en cómo preguntar sobre sexo. Y la gente tiene diversas opiniones.

ENCUESTA MÁS COMPLETA

Docenas de funcionarios de salud, grupos de derechos civiles, individuos y empresas han opinado sobre cómo la agencia de estadísticas debería preguntar sobre orientación sexual e identidad de género por primera vez en su encuesta más completa sobre la vida estadounidense.

Una revisión de The Associated Press de los 91 comentarios públicos escritos publicados el mes pasado muestra que ellos apoyan en gran medida las adiciones propuestas, aunque no sin críticas constructivas.

Las preguntas propuestas dirigidas a personas de 15 años o más se probarán en algún momento de este año. Si reciben la aprobación final, serán las primeras preguntas sobre estos temas en el Sondeo sobre la Comunidad Estadounidense, que ya pregunta sobre el tiempo invertido en traslados a sus lugares de trabajo, el acceso a internet, la vida familiar, los ingresos, los niveles educativos, las discapacidades y el servicio militar, por ejemplo.

Muchos de los que enviaron comentarios públicos dijeron que las preguntas propuestas brindarán una mejor comprensión de la diversidad de las personas LGBTQ++ en Estados Unidos en un momento en que las leyes estatales limitan lo que se puede discutir sobre temas LGBTQ en las escuelas públicas y restringiendo la capacidad de personas transgénero a cambiar sus licencias de conducir y certificados de nacimiento.

Las preguntas deben reflejar el lenguaje en constante cambio que describe la orientación sexual y la identidad de género, particularmente entre los jóvenes, y es posible que algunas personas que no hablan inglés no entiendan términos como "heterosexual", dijo David Ernesto Munar, presidente de Howard Brown Health, que brinda servicios de salud a la comunidad LGBTQ en Chicago.

Otros lamentaron la falta de categorías para personas con rasgos intersexuales o asexuales o pansexuales. Intersexual es un término general para una serie de condiciones en las que las características sexuales internas o externas no son exactamente como las típicas de los cuerpos masculinos o femeninos. Las personas asexuales no experimentan sentimientos sexuales, mientras que las personas pansexuales se sienten atraídas por personas independientemente de su género.

Rene Coig se opuso a que a los encuestados se les preguntara su sexo al nacer y luego se les preguntara su género actual. Pedir responder a la primera pregunta como "masculino" o "femenino" es alienante para las personas transgénero que tal vez no quieran ser identificadas con esas etiquetas, dijo Coig, candidato a doctorado en la Universidad de Washington.

Otros se sintieron desalentados por el hecho de que las personas transgénero fueran separadas como una categoría de masculina, femenina y no binaria en la cuestión de género en lugar de incluir las opciones de hombre transgénero y mujer transgénero.

"Puede implicar que no son ´lo suficientemente masculinos´ o ´lo suficientemente femeninos´ para seleccionar las categorías masculina y femenina y, en cambio, son una tercera categoría de ´transgénero´ que es distinta de las categorías masculina y femenina", explicó Amy Leite Bennett, funcionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado Hennepin, en Minneapolis.

Las preguntas actuales del Sondeo sobre la Comunidad Estadounidense sólo registran a las parejas del mismo sexo que viven juntas, a través de consultas sobre las relaciones domésticas, lo que representa apenas una sexta parte de la población LGBTQ++ en Estados Unidos, según algunas estimaciones. Como resultado, la encuesta no incluye a las personas solteras o que no conviven, así como a las personas transgénero.