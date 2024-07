Equipo de Joe preaprobó preguntas en 2 entrevistas

CHAPIN, Carolina del Sur, EE.UU.



El equipo de campaña del presidente Joe Biden proporcionó listas de preguntas previamente aprobadas a dos conductores de radio que le hicieron sus primeras entrevistas, después de su titubeante desempeño en el debate, dijeron el sábado ambos conductores.

Las apariciones de Biden en programas de radio, dirigidos a personas de raza negra en los importantes estados de Wisconsin y Pensilvania, fueron sus primeras oportunidades de mostrar que podía responder preguntas y explicar sus antecedentes, después de un debate en el que el presidente, de 81 años de edad, tuvo repetidas dificultades para decir frases completas y presentar sus argumentos contra el republicano Donald Trump.

El conductor de radio, Earl Ingram, dijo el sábado que los asesores de Biden se pusieron en contacto directamente con él para la entrevista, difundida el jueves, y le mandaron anticipadamente una lista de cuatro preguntas, sobre las cuales no hubo negociación.

"Me dieron las preguntas exactas que debía hacer", dijo Ingram, cuyo programa, "The Earl Ingram Show", se emite en todo el estado a través de 20 emisoras de Wisconsin, en declaraciones a The Associated Press. "No hubo ningún intercambio".

Sin embargo, aunque las entrevistas formaban parte de un esfuerzo para restaurar la fe en la capacidad de Biden, no sólo para gobernar durante los próximos cuatro años, sino también para hacer campaña exitosamente, la revelación generó dudas sobre si Biden es capaz de desempeñarse en momentos ad-hoc sin un guion, tras su desastrosa presentación en el debate.

Al presentarse con Ingram previamente en CNN, Andrea Lawful-Sanders — presentadora de "The Source", en la estación WURD de Filadelfia— dijo que recibió una lista de ocho preguntas, de las cuales aprobó cuatro.

El equipo de campaña de Biden señaló que sugerir preguntas es una práctica común, e indicó que la aceptación de las preguntas no fue un prerrequisito para las entrevistas.

Lauren Hitt, vocera del equipo de campaña de Biden, dijo que "no es en absoluto una práctica infrecuente que los entrevistados compartan los temas que preferirían abordar", y añadió que las preguntas enviadas a Ingram y Lawful-Sanders "eran relevantes para las noticias del día", incluido el desempeño de Biden en el debate y "lo que ha hecho por los afroestadounidenses".

También señaló que un canal de televisión de Virginia dijo que el equipo de campaña de Trump canceló una entrevista posterior al debate cuando el reportero del canal se rehusó a aceptar condiciones sobre sus preguntas. Hasta el momento, el equipo de campaña de Trump no ha contestado un mensaje donde se solicitan sus comentarios sobre sus prácticas de entrevistas, o si tales apariciones habían sido canceladas debido al tema.