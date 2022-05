Enfurece Ted Cruz por pregunta sobre control de armas

El reportero Mark Stone, de la cadena británica Sky News, le preguntó a Cruz si este era el momento de reformar las leyes de armas para endurecer las restricciones.

-Sabes, es fácil entrar en política-, se quejó el senador texano.

-Pero es importante, está en el centro del problema-, respondió Stone.

Desde ahí, Cruz y Stone intercambiaron opiniones sobre el tema, con el senador evadiendo las preguntas y el periodista insistiendo sobre las restricciones a las armas de fuego.

"Las propuestas de los demócratas y los medios inevitablemente, cuando algún psicópata violento asesina gente", elaboraba Cruz antes de Stone lo interrumpiera.

El reportero le reviró con ironía: el sospechoso era "un psicópata violento que puede conseguir un arma tan fácilmente: un joven de 18 años con dos AR-15", dijo.

Pero Cruz ignoró la provocación y siguió diciendo que las medidas propuestas por los demócratas para endurecer el control de armas no solucionarían el problema de los tiroteos.

Entonces, Stone le preguntó: "¿Por qué esto solo sucede en su país?".

"¿Por qué solo en Estados Unidos?" cuestionó el periodista. "¿Por qué este excepcionalismo estadounidense es tan horrible?"

Y Cruz no aguantó más.

"Sabes, lamento que pienses que el excepcionalismo estadounidense es horrible. Tienes tu agenda política", le respondió y comenzó a retirarse.

Stone, entonces, lo siguió y continuó preguntándole por qué sucedía esto. El periodista le dijo que buscaba entender por qué Cruz no creía que las armas eran el problema.

Pero Cruz volvió a tronar y acusó a Stone de hacer propaganda.

"¿Por qué viene gente de todo el mundo a Estados Unidos? Porque es el país más libre, más próspero y más seguro de la Tierra", dijo el senador. "Deja de ser un propagandista".[[RS-"Why only in America?"

US Senator Ted Cruz walks away from @Stone_SkyNews after being asked if "this is the moment to reform gun laws" https://t.co/d2oBaP4KvW#TedCruz #America #Texasshooting #gunlaws pic.twitter.com/gL4TYeg04t— Sky News (@SkyNews) May 26, 2022

-RS]]