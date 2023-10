Ejecutan a otro en Huntsville

HUNTSVILLE, Texas

Un hombre de Texas que cuestionó sin éxito la seguridad de las drogas inyectables letales del estado y planteó dudas sobre las pruebas utilizadas para persuadir a un jurado a sentenciarlo a muerte por matar a una anciana hace décadas, fue ejecutado el martes por la noche.

Jedidiah Murphy, de 48 años, fue declarado muerto después de una inyección en la penitenciaría estatal de Huntsville por el asesinato a tiros en octubre de 2000 de Bertie Lee Cunningham, de 80 años, del suburbio de Garland en Dallas. Cunningham murió durante un robo de auto.

"A la familia de la víctima, me disculpo sinceramente por todo esto", dijo Murphy mientras estaba atado a una camilla en la cámara de muerte de Texas y después de que un pastor cristiano, con su mano derecha sobre el pecho de Murphy, orara por la familia de la víctima, la familia de Murphy, amigos y el recluso.

"Espero que esto ayude, si es posible, a darle un cierre", dijo Murphy.

Luego comenzó una larga recitación del Salmo 34, que terminó con: "El Señor redime el alma de sus siervos y ninguno de los que en él confían será condenado".

Después de decirle al alcaide que estaba listo, Murphy giró la cabeza hacia una amiga que miraba a través de una ventana a unos metros de él y le dijo: "Dios los bendiga a todos. Está bien. Diles a mis bebés que los amo".

Luego gritó: "¡Bella es mi esposa!"

Cuando la dosis letal de pentobarbital hizo efecto, respiró dos veces, apenas audible y pareció quedarse dormido. El pastor se paró sobre él, con su mano izquierda sobre el corazón de Murphy, hasta que un médico entró en la habitación unos 20 minutos después para examinar a Murphy y pronunciar murió a las 22:15 horas, 25 minutos después de que comenzara la droga.

La ejecución tuvo lugar horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara una orden que había retrasado la ejecución de la pena de muerte. El tribunal superior también rechazó el martes por la noche otra solicitud para suspender la ejecución de Murphy por acusaciones de que las drogas que le inyectaron estuvieron expuestas a calor extremo y humo durante un incendio reciente , lo que las hizo inseguras y lo dejó en riesgo de sufrir dolor y sufrimiento.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó el lunes la orden de un juez federal de la semana pasada que retrasaba la ejecución después de que los abogados de Murphy presentaran una demanda solicitando pruebas de ADN de las pruebas presentadas en su juicio de 2001.

Pero la oficina del fiscal general del estado apeló la decisión del Quinto Circuito y la Corte Suprema falló a favor de Texas.

En sus presentaciones, los abogados de Murphy habían cuestionado las pruebas de dos robos y un secuestro utilizadas por los fiscales para persuadir a los jurados durante la fase de pena de su juicio de que Murphy sería un peligro futuro, una conclusión legal necesaria para asegurar una sentencia de muerte en Texas.

Murphy admitió haber matado a Cunningham, pero durante mucho tiempo había negado haber cometido los robos o el secuestro. Sus abogados argumentaron que estos crímenes eran la evidencia más sólida que los fiscales tenían para demostrar que Murphy representaría una amenaza continua, pero que las pruebas que lo vinculaban con los crímenes eran problemáticas, incluida una identificación cuestionable de Murphy por parte de una de las víctimas.

Los fiscales habían argumentado en contra de las pruebas de ADN, diciendo que la ley estatal sólo permite pruebas posteriores a la condena de pruebas relacionadas con la culpabilidad o la inocencia y no con la sentencia del acusado. También calificaron de "manipuladora" la solicitud de suspensión de Murphy y dijeron que debería haberse presentado hace años.

"Un recluso capital que espera hasta el último momento para presentar reclamaciones disponibles desde hace mucho tiempo no debería quejarse de que necesita más tiempo para litigarlas", escribió la oficina del fiscal general en su petición al tribunal superior.

Los fiscales dijeron que el estado presentó "otras pruebas importantes" para demostrar que Murphy era un peligro futuro.

Al confirmar la suspensión de la ejecución, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos había dicho que otro caso presentado por otro preso condenado a muerte en Texas planteaba cuestiones similares y que era mejor esperar un fallo en ese caso.

Murphy había expresado durante mucho tiempo su remordimiento por matar a Cunningham.

"Me despierto con mi crimen todos los días y nunca he pasado un día sin un sincero remordimiento por el daño que he causado", escribió Murphy en un mensaje que envió a principios de este año a Michael Zoosman, quien había mantenido correspondencia con Murphy y es cofundador de L´chaim! Judíos contra la pena de muerte. Murphy es judío.

Los abogados de Murphy habían dicho que él también tenía un largo historial de enfermedad mental, sufrió abusos cuando era niño y estuvo dentro y fuera de hogares de acogida.

DAÑOS EN LAS DROGAS

Los abogados de Murphy el martes por la tarde también pidieron al tribunal superior que detuviera la ejecución por acusaciones de que las drogas de inyección letal que el estado usaría en él posiblemente fueron dañadas durante un incendio el 25 de agosto en la unidad penitenciaria de Huntsville donde estaban almacenadas. La Corte Suprema denegó esa solicitud sin comentarios, en línea con fallos similares de un juez federal y un tribunal de apelaciones estatal.

Murphy fue el sexto recluso en Texas y el vigésimo en Estados Unidos ejecutado este año.

El martes se celebró el Día Mundial contra la Pena de Muerte, un día anual de defensa de los opositores a la pena de muerte.

Aunque Texas ha sido el estado con mayor aplicación de la pena capital en el país, habían pasado siete meses desde última ejecución. El apoyo público y el uso de la pena de muerte en Estados Unidos han ido disminuyendo en las últimas dos décadas.

Este año están previstas tres ejecuciones más en Texas.