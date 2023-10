Incumple regidor ideas de Morena

Matamoros, Tam.- El regidor Andrés Andrade Márquez está incumpliendo a los principios de Morena, en donde el primero de ellos es no mentir, aseguró el segundo síndico del ayuntamiento, Alejandro Villafáñez Zamudio, al decir que para ser funcionario de elección popular se tiene que trabajar 24/7, por consecuencia se deben dejar a un lado otros compromisos y actividades de otras áreas.

"Miren, yo tengo permiso desde el 2018 cuando iniciamos campaña y año con año tengo que estar pidiendo permiso al Tecnológico de Matamoros en donde trabajo.

"Dentro de los principios de nuestro partido de Morena lo primero que tenemos que cumplir, es no mentir, tenemos que ser transparentes y yo sí puedo mostrar mis permisos que he pedido año con año para poder desempeñar mi función como servidor público", dijo.

"Mi compañero regidor si en verdad está dentro de las ideologías de nuestro partido, debe de mostrar ese permiso si es que lo tiene, pero todos debemos de trabajar de tiempo completo y no solo de 8 horas, como funcionarios tenemos que estar las 24 horas activos", reiteró.

"Tenemos que tomar en cuenta el no mentir, no robar y no traicionar, pero hasta el momento se puede decir que el compañero está violando estos principios al no transparentar sus funciones dentro de este cargo tan importante como lo es al momento que somos elegidos por el pueblo", comentó.

Recordó que "al formar parte de esta institución política debemos de tener una ética profesional, por lo que se debe de esclarecer este tema, si en realidad tiene su permiso, no tiene porqué ocultarlo, tiene qué mostrarlo para que haya transparencia".

FUE EXHIBIDO

El regidor Andrés Andrade Márquez fue denunciado por su jefa de sector Laura Taboada, quien afirmó que en ningún momento ha solicitado licencia para alejarse de la función como supervisor de la zona escolar 146, por lo que sigue cobrando en la Secretaría de Educación Pública y en el Municipio.

"Esperemos que sea una confusión con lo del compañero, pero, para eso tiene que mostrar el permiso como muchos compañeros los hemos mostrado para poder cumplir con nuestra función como representantes del pueblo quienes fueron los que nos pusieron aquí", concluyó.