Anuncian a ganadores de Premios de Empleo

AUSTIN, Texas

El gobernador Greg Abbott anunció ayer, en un comunicado difundido a través de sus redes sociales, a los ganadores de 2024 de los Premios de Empleo Lex Frieden (LFEA, por sus siglas), por su compromiso con la contratación y el apoyo al empleo de personas con discapacidades.

En una asociación entre el Comité del Gobernador para Personas con Discapacidades y la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas, los ganadores serán homenajeados en el Foro de Empleadores de Texas HireAbility y los Premios al Empleo Lex Frieden en el Campus Cedar Valley de Dallas College en Lancaster, Texas, el 30 de octubre.

"Cuando el accidente que me cambió la vida me dejó paralizado de la cintura para abajo hace 40 años, tomé la decisión de no dejar que mi vida se definiera por el enorme desafío que enfrenté", dijo el gobernador Abbott.

"Texas es un faro de libertad y oportunidad para todos, incluidos los dos millones de texanos con una discapacidad. Nuestras vidas no se definen por los desafíos que enfrentamos, sino por cómo respondemos a esos desafíos, y aplaudo a todas las empresas de Texas que empoderan a los texanos con discapacidades. Felicito a los ganadores de los Premios al Empleo Lex Frieden de este año por su trabajo para contratar y apoyar a los texanos con discapacidades. Trabajando juntos podemos crear un Texas más brillante e inclusivo para todos".

Los premios LFEA, que llevan el nombre de Lex Frieden, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, se otorgan a los texanos que han demostrado su compromiso de empoderar a sus empleados, compañeros de trabajo y compatriotas texanos con discapacidad, según señala el comunicado.

Los ganadores de los premios al empleo Lex Frieden 2024 son los siguientes:

Pequeño empleador: Global Data Technologies, San Angelo

Empleador mediano: Rudy´s Country Store and Bar-BQ, Pharr

Empleador importante: Toyotetsu Texas, Inc., San Antonio

Empleador sin fines de lucro: Morgan´s, San Antonio

Emprendedor: Tiffani Martin, DeSoto.

Premios Martha Arbuckle: Comité de Necesidades Funcionales y de Acceso para Discapacitados del Condado de Houston y Harris, Cámara Regional de Houston y Dallas - Kit de herramientas para la inclusión de discapacitados, Dallas Trofeo del Gobernador: Rebecca Cagle, Denton, TX.

Organizado por la Cámara de Discapacidad del Norte de Texas, el Foro de Empleadores HireAbility y los Premios al Empleo contarán con presentaciones de defensores de las personas con discapacidad, líderes de la industria y expertos de la Ley de estadounidenses con discapacidades que compartirán formas innovadoras de integrar a los empleados con discapacidades en el lugar de trabajo.