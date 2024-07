Califican a Donald Trump como no apto para gobernar

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Editorial del diario estadounidense The New York Times calificó al expresidente Donald Trump, virtual candidato presidencial republicano, como una persona "no apta para gobernar".

Días después de que pidiera al presidente Joe Biden bajarse de la candidatura con miras a la reelección en noviembre próximo, y de que llamara a los demócratas a dejar claro que no lo apoyan, el Consejo califica a Trump como un político "peligroso de palabra, obra y acción".

Lo señala por "ponerse a él mismo antes que a Estados Unidos", de "despreciar las leyes estadounidenses".

La calificación se produce a días del arranque, el próximo miércoles 17 de julio, de la Convención Republicana en la que Trump será nominado oficialmente como candidato del partido para las elecciones del 5 de noviembre.

Tras el desastroso desempeño de Biden en el debate del 27 de junio, las encuestas le dan la ventaja a Trump, a pesar de enfrentar numerosas causas judiciales.

"Trump ha mostrado un carácter indigno de las responsabilidades de la presidencia. Ha demostrado una absoluta falta de respeto por la Constitución, el Estado de Derecho y el pueblo estadounidense. En lugar de una visión convincente para el futuro del país, el Sr. Trump está animado por una sed de poder político: utilizar los resortes del gobierno para promover sus intereses, satisfacer sus impulsos y tomar represalias contra aquellos que cree que le han hecho daño", advierte el Consejo. "Sencillamente, no está capacitado para dirigir".

El Consejo lamenta que mientras los demócratas están inmersos en un debate sobre si Biden es la persona indicada para ser el candidato presidencial, ante las preocupaciones que generan su edad y estado mental, "es una tragedia nacional que los republicanos no hayan mantenido un debate similar sobre la manifiesta incapacidad moral y temperamental de su abanderado, dejando de lado sus valores de siempre, cerrando filas y optando por pasar por alto lo que quienes trabajaron más estrechamente con el expresidente han descrito como su deshonestidad, corrupción, crueldad e incompetencia sistemáticas".

Los demócratas, insiste el Consejo, tienen razón en preocuparse "de que el Sr. Trump pueda representar un peligro para el país, su fortaleza, seguridad y carácter nacional".

El medio llamó a los votantes "a que vean claramente los peligros de un segundo mandato de Trump y lo rechacen. Lo que está en juego y la importancia de la presidencia exigen una persona que tenga cualidades y valores esenciales para ganarse nuestra confianza, y en cada uno de ellos, Donald Trump fracasa".