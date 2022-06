Divide a las religiones anulación del aborto

El aborto es un problema visceral para los estadounidenses religiosos profundamente divididos. Algunos están tristes o enojados a raíz de la decisión sísmica de Dobbs v. Jackson de la Corte Suprema del país. Otros están agradecidos y eufóricos.

En la Catedral de St. Paul en Pittsburgh, el Reverendísimo Kris Stubna descartó su homilía dominical planificada y se centró en la decisión, calificándola como "un día de gran alegría y bendición". Dijo que la anulación del fallo Roe v. Wade de casi 50 años fue el resultado de las oraciones y los esfuerzos de muchos católicos y otros.

"Esta ley violó la ley misma de Dios, que toda vida es sagrada", dijo. "Una persona no puede apoyar el aborto y seguir siendo un miembro fiel de la iglesia".

Los comentarios de Stubna serían considerados divisivos por algunos, ya que los católicos estadounidenses no están de acuerdo con el derecho al aborto. Los partidarios incluyen miembros religiosos de alto perfil como el presidente Joe Biden y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quienes enfrentan restricciones de la Comunión como resultado.

No todos se sentaron a escuchar toda la homilía de Stubna. Aunque no pudo preguntar sus motivos, un fotógrafo de Associated Press vio a una mujer irse durante el evento. El personal de seguridad estimó que otros tres también salieron temprano.

Ella lamentó el derrocamiento de Roe, expresando profundas emociones durante un servicio el domingo, diciendo: "Eliminó los abortos legales seguros de la mesa, abriendo la puerta para que los estados se apresuren y aplasten la justicia reproductiva.

La mayoría de los adultos de las religiones budista, hindú, históricamente negra protestante, judía, protestante principal, musulmana y cristiana ortodoxa apoyan el aborto legal en todos o en la mayoría de los casos, según un estudio del panorama religioso del Pew Research Center.

La rabina Sarah DePaolo se tomó un tiempo al comienzo del servicio de Shabat del viernes por la noche en la Congregación Shir Ha-Ma´alot en Irvine, California, para expresar su decepción, instando a los miembros de la comunidad a apoyarse mutuamente y crear un espacio para los temerosos.

"Una de las cosas más perturbadoras de esta decisión es que, si bien afirma representar a personas de fe, no representa nuestra fe", dijo DePaolo. "No refleja nuestra ley judía. No refleja nuestras tradiciones. No refleja nuestra comunidad".