Querellas de clubes; Bloquean disposición sobre leyes restrictivas

El juez federal de distrito Roger T. Benítez dijo que emitiría la orden judicial solicitada por los clubes de armas lo antes posible para detener la disposición que obligaría a las personas que presenten demandas por las leyes de armas de California a pagar los honorarios legales del gobierno si pierden. El juez anunció sus planes durante una audiencia federal en San Diego.

El fallo bloqueará solo esa disposición y no toda la ley, que prohíbe la venta de algunas armas de asalto y permite a los ciudadanos demandar a las personas que violen esas reglas.

La ley se basa en una medida de Texas aprobada en 2021 que tenía como objetivo hacer cumplir la prohibición de ese estado sobre la mayoría de los abortos al empoderar a los ciudadanos privados para hacer cumplir la prohibición mediante la presentación de demandas en los tribunales civiles.

Benítez dijo que la provisión de tarifas tendría un "efecto paralizador" en el derecho del público a desafiar al gobierno en los tribunales porque la gente no querría correr el riesgo de ser responsable de costosas tarifas legales. "No puedo pensar en nada más tiránico", dijo.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, convenció a la Legislatura estatal de aprobar la ley después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que la ley de Texas siguiera vigente. Newsom ha dicho que cree que la ley de Texas es inconstitucional, pero si la Corte Suprema permite que se mantenga, entonces California tomará la misma idea y la usará para sus propósitos.

Además de prohibir la venta de algunas armas de asalto, la ley también prohibirá las piezas que se pueden usar para construir armas, pistolas sin números de serie o rifles calibre .50.

En la corte el viernes, los abogados de Newsom señalaron que California no planea hacer cumplir la disposición de tarifas a menos que se respete la ley de Texas.

Benítez, quien fue nombrado miembro de la corte por el expresidente republicano George W. Bush, desestimó ese argumento.

"No estamos en una caja de arena de jardín de infantes. No se trata de, ´Mami, él me hizo esto, así que debería poder hacerle esto a él´", dijo Benítez.