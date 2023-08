Frenan migrantes con gas pimienta

EL PASO, Texas

Una vez más los traficantes de personas engañaron a un grupo de inmigrantes haciéndoles creer, a través de las redes sociales, que la frontera estaba abierta, lo que provocó que en su intento por cruzarla por el llamado ´Puente Negro´, del lado mexicano y utilizado por el ferrocarril, fueran enfrentados por elementos de la Patrulla Fronteriza lanzándoles gases lacrimógenos, como el "gas pimienta".

El enfrentamiento provocó que activistas defensores de los derechos humanos de los inmigrantes denunciaran el hecho al que calificaron como un abuso de las autoridades ya que en la escena se encontraban mujeres y niños.

"Es triste ver cómo estas bandas de traficantes –llamados ´coyotes´–, pueden tomar ventaja sobre estas personas que son altamente vulnerables. Es una triste realidad, afirmó Ivonne Díaz, defensora de los derechos humanos y organizadora regional de Texas Rising, en El Paso.

Lamentó que mientras los inmigrantes huyen de sus países de origen para buscar una mejor vida, sean víctimas de estos contrabandistas y el Gobierno de los Estados Unidos no haga nada para avanzar en el sistema del proceso de asilo, que es un derecho para los extranjeros, señala una publicación de El Diario, de esta ciudad en su página digital.

Expresó que a pesar de que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia, la administración Biden se mantiene inmóvil mientras los delincuentes lucran con el tráfico ilícito a lo largo de la frontera.

Y es que lo ocurrido el lunes por la noche ha vuelto a prender el foco sobre la imperiosa necesidad de enfrentar con energía a los traficantes que en su interés de obtener ganancias no les importa que los inmigrantes sufran e incluso pierdan la vida en su afán de cruzar la frontera.

"Es una necesidad que yo veo y a la vez veo que su sistema no cambia", dijo la activista tras exigir respeto a estas personas, que son seres humanos y que siempre les toca perder.





De acuerdo a los testigos el falso rumor provocó que cientos de migrantes se concentraran en el ´Puente Negro´ de Juárez, con la intención de cruzar a Estados Unidos el lunes por la noche.

Antes de caer la noche los extranjeros, en su mayoría venezolanos, siguieron la información falsa que se había propagado en las últimas semanas y se concentraron en las inmediaciones del puente internacional Paso del Norte y de ahí al puente de cruce del ferrocarril.

FRONTERA CERRADA

Ante ello, la Patrulla Fronteriza, en un mensaje a la comunidad y en especial a los migrantes, enfatizó: "Nada ha cambiado. La frontera de Estados Unidos no está abierta a la migración irregular", dio a conocer en un comunicado de prensa.

Y agregó: "A las personas que son expulsadas se les puede prohibir el reingreso durante cinco años. Las personas deben confiar en la información oficial del Gobierno de los Estados Unidos, no en los rumores de las redes sociales u otras fuentes no oficiales. La frontera no está abierta a la migración irregular", puntualizó.

Los defensores de los derechos de los migrantes exigieron a las autoridades parar los abusos de estas personas que son y han sido objeto del tráfico ilícito, vulnerables a la explotación y el abuso durante sus recorridos, en donde muchas veces corren peligro sus vidas.