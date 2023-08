Dispuesta a mostrar "el tesorito"

Ciudad de México

A pesar de que la cantante mexicana Laura León ha reiterado en múltiples ocasiones su disposición para explorar una nueva vertiente profesional, manifestando su preparación para llevar una revolución de sensualidad y atrevimiento en una reconocida plataforma para adultos y exhibir así su "tesorito" ante el público, hasta el momento no ha determinado una fecha precisa para llevar a cabo la iniciativa.

FIGURA ENVIDIABLE

A lo largo de su carrera, la destacada cantante de "Yo no soy abusadora" ha sido aclamada como un ícono de sensualidad. Si bien tiene 70 años, sigue conservando una figura envidiable y continúa como una personalidad relevante en la industria.

Más recientemente formó parte del elenco de "Lagunilla, mi barrio", una obra teatral donde compartió escenario con la talentosa Maribel Guardia, y también fue invitada a participar a un escenario de Long Beach, California, para celebrar a la comunidad LGBTI+.

Después de su participación en Estados Unidos, el programa "De primera mano" le preguntó a la famosa si era cierto que planeaba abrir una cuenta en "Only" o si solo estaba bromeando.

"(Claro que sí (lo voy a abrir), ¿Para qué trajimos el tesoro? Sino es para enseñarlo", expresó la cantante entre risas.

TODO EN SU LUGAR

La voz detrás de "Yo no soy abusadora", agregó que no tendrá pudor en la red: "Más ahora que está tan precioso ese ´tesoro´. Me acabo de hacer unos implantes y quedó bien la niña", bromeó.

Respecto a cuándo se decidirá a competir contra otras famosas modelos, externó que hasta que le lleguen al precio: "En cuánto lleguen al precio, yo inmediatamente arranco", aseguró.

Anteriormente, la famosa compartió en una rueda de prensa que pronto revelaría el costo y el tipo de contenido que subirá, además que se consideraba una mujer muy hermosa sin miedo a mostrarse al natural.

"Todo (voy a enseñar). ¿Qué voy a tapar? Nada, nada. Y ahorita está más linda que nunca, le acabo de hacer unos chinitos", dijo en junio pasado.





Por otra parte, León también le entrará a enseñar los "deditos" de los pies: "y todo lo demás, la niña está echando tiros. No es por dársela a desear", compartió.

La intérprete fue cuestionada respecto a si haría colaboraciones con algunas de las modelos mexicanas más famosas dentro de la aplicación azul, a lo que dijo que sí: "Me encanta Celita", dijo refiriéndose a la hija del cantante Álex Lora.

FANS A LA EXPECTATIVA

Laura León dijo que se mostrará sin pudor, así que los fanáticos tendrán que esperar para ver todos los tesoros de la cantante.