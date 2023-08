Ciudad de México

Con su exhibición en YouTube, el filme Niños Asesinos obtuvo un segundo aire luego de su estreno en cine en el 2018, y ya en streaming, ahora en ViX, la historia tiene nueva vida porque ya superó las 30 millones de vistas, lo cual tiene a su director, Ricardo Tavera, sorprendido e impactado.

El largometraje, basado en relatos reales de niños que se volvieron homicidas, se estrenó en cines del País en no más de 400 salas y con muchas limitantes debido a su temática, pero el universo web le dio otro giro a la producción.

"Ha crecido gracias a la recomendación del público, de los comentarios. la versión de menor calidad que está en YouTube fue un gran impulso para que siguiera creciendo, y eso nos tiene felices a todos.

A STREAMING

Niños Asesinos fuerte contenido.

"En general, podemos apreciar que este universo del streaming te da otro contexto, porque lo ve tanta gente que en una sala tradicional habría sido imposible. y es un punto muy interesante porque es prueba de que hay público para todo", afirmó Tavera en entrevista telefónica.

La película presenta cuatro archivos de niños criminales, quienes desde un reformatorio reviven su pasado para redimirse y explicar el por qué de sus actos, casi siempre mostrando abuso físico, verbal, abandono, rabia y frustración en su entorno familiar.

"Primero (se planteó) como serie de televisión, la propusimos a distintos canales para llevarla a cabo, por compleja y costosa. Luego de pensar en nueve capítulos replanteamos todo debido a los recursos, y terminó en cuatro historias para la película; se empezó a filmar en el 2016, y ya estuvo lista para 2018", detalló Tavera.

EL ELENCO

La trama impacta a la sociedad.

Niños Asesinos es producida por su hermano gemelo Armando, y cuenta con las actuaciones de Alpha Costa, Jorge Gallegos, Lucero Lander, Adrián Escalona y Emilio Contreras, entre otros.

"Es una narración de que de alguna manera impacta a la sociedad, genera comentarios y conversaciones, que es lo que nos interesa, porque hablar de estos niños es hablar de historias que tienen que ser contadas para evitarlas, y para que no se repitan.

"Y no sólo impacta a la cinematografía, sino que propone un análisis social. justo hace unos meses me habló una chica del Tec de Monterrey que estudia criminalística y me la pidió para su tesis".

DIFÍCIL DE EXHIBIR

Aunque también está disponible en Prime Video, es en ViX, la plataforma de TelevisaUnivision, donde ha sentado un precedente de números de reproducciones que pocos filmes independientes habían tenido, lo cual enorgullece a su creador.

"Hoy en día a los exhibidores sólo les interesa la comedia romántica, y no se van por otros temas importantes. Fue difícil exhibirla de manera tradicional, pero me da gusto que haya tenido esta aceptación y la siga teniendo.

"Jamas me cansaré de decir que el resultado de esto es que trabajamos con un equipazo, hubo click entre todos, los niños actores, los actores ya experimentados. sí, a veces el equipo ´no matcha´ y en este casi sí, fue genial".