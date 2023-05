Elizabeth Holmes ingresa en prisión de Texas para comenzar sentencia de 11 años

DEJA A HIJOS

Al comenzar su sentencia, Holmes deja dos hijos pequeños: un hijo nacido en julio de 2021 unas semanas antes del inicio de su juicio y una hija de 3 meses que fue concebida después de que un jurado la condenó por cuatro delitos graves de fraude . y conspiración en enero de 2022.

Holmes estuvo en libertad bajo fianza hasta el martes y recientemente vivió en el área de San Diego con el padre de los niños, William "Billy" Evans. La pareja se conoció en 2017, casi al mismo tiempo que Holmes estaba bajo investigación por el colapso de Theranos, una startup que fundó después de abandonar la Universidad de Stanford cuando tenía solo 19 años.

Mientras construía Theranos, Holmes se acercó más a Ramesh, "Sunny" Balwani, quien se convertiría en su pareja romántica, así como en inversionista y compañera ejecutiva en la compañía de Palo Alto, California.

Juntos, Holmes y Balwani prometieron que Theranos revolucionaría el cuidado de la salud con una tecnología que podría escanear rápidamente en busca de enfermedades y otros problemas con unas pocas gotas de sangre extraídas con un pinchazo en el dedo.

La exageración que rodeó ese supuesto avance ayudó a Theranos a recaudar casi mil millones de dólares de inversores cautivados, a formar una junta directiva influyente que incluye a los ex miembros del gabinete presidencial George Shultz, Henry Kissinger y James Mattis y convirtió a Holmes en una sensación de Silicon Valley con una fortuna valorada en 4,5 dólares. mil millones en papel en 2014.

Pero todo estalló después de que graves y peligrosas fallas en la tecnología de Theranos fueran expuestas en una serie de artículos explosivos en The Wall Street Journal que Holmes y Balwani intentaron frustrar. Holmes y Balwani, que habían estado viviendo juntos en secreto mientras dirigían Theranos, se separaron después de las revelaciones del Journal y la empresa colapsó. En 2018, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a ambos de una letanía de delitos de cuello blanco en un caso destinado a poner fin a la práctica de Silicon Valley de sobrevender las capacidades de una tecnología aún en desarrollo, una técnica que se conoció como "fingir". hasta que lo consigas.

Holmes admitió haber cometido errores en Theranos, pero negó rotundamente haber cometido delitos durante siete fascinantes días de testimonio en el estrado de los testigos durante su juicio. En un momento, le contó al jurado que Balwani abusó sexual y emocionalmente de ella mientras él la controlaba de una manera que, según ella, nublaba su pensamiento. El abogado de Balwani negó rotundamente las acusaciones de Holmes, que fue una de las principales razones por las que fueron juzgados por separado.

Balwani, de 57 años, fue condenado por 12 delitos graves de fraude y conspiración en un juicio que comenzó dos meses después de que terminara el de Holmes. Actualmente cumple una sentencia de casi 13 años en una prisión del sur de California.

Sosteniendo que fue tratada injustamente durante el juicio, Holmes trató de permanecer en libertad mientras apela su condena. Pero esa oferta fue rechazada por el juez federal de distrito Edward Dávila, quien presidió su juicio, y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que le dejó sin otra vía que seguir que la que la llevará a prisión casi 20 años después de haber fundado Theranos. .

Elizabeth Holmes comenzará una sentencia de 11 años de prisión el 30 de mayo después de perder su intento de permanecer en libertad

Elizabeth Holmes pierde el último intento de evitar la prisión y recibe un proyecto de ley de restitución de $ 452 millones

Los abogados que representan a Holmes no respondieron de inmediato cuando The Associated Press se comunicó con ellos el martes.

FPC Bryan, un campo de prisioneros de mínima seguridad ubicado a unas 95 millas al noroeste de Houston, abarca aproximadamente 37 acres de tierra y alberga a unas 650 mujeres, incluida la estrella de "Real Housewives of Salt Lake City" Jennifer Shah , quien fue sentenciada a principios de este año a 6 1/2 años de prisión por defraudar a miles de personas en una estafa de telemercadeo de un año.

La mayoría de los campos de prisioneros federales ni siquiera tienen cercas y albergan a aquellos que la Oficina de Prisiones considera que tienen el menor riesgo de seguridad. Los campos de prisioneros también suelen tener un personal mínimo y muchas de las personas encarceladas allí trabajan en trabajos penitenciarios.

De acuerdo con un manual para reclusos de FPC Bryan de 2016, aquellos en las instalaciones de Texas que son elegibles para trabajar pueden ganar entre 12 centavos y $1.15 por hora en sus asignaciones de trabajo, que incluyen funciones de servicio de alimentos y empleo en fábricas operadas por Federal Prison Industries.

Los campos penitenciarios federales se diseñaron originalmente con poca seguridad para facilitar las operaciones y permitir que los reclusos encargados de realizar trabajos en la prisión, como paisajismo y mantenimiento, evitaran registrarse repetidamente al entrar y salir de una instalación penitenciaria principal. Pero la laxa seguridad abrió una puerta de entrada para el contrabando, como drogas, teléfonos celulares y armas. La seguridad limitada también ha dado lugar a una serie de fugas de los campos de prisioneros.

En noviembre, un hombre encarcelado en otro campo penitenciario federal en Arizona sacó un arma de contrabando en un área de visitas e intentó dispararle a su esposa en la cabeza. El arma se atascó y nadie resultó herido. Pero el incidente expuso importantes fallas de seguridad en las instalaciones y el director de la agencia ordenó una revisión de la seguridad en todos los campos penitenciarios federales de los EE. UU.