Optan por poder de veto en debate

El gobernador de Nuevo México promulgó una ley destinada a evitar que el combustible nuclear gastado producido por plantas comerciales de energía nuclear de EU se envíe al estado, pocas horas después de que la medida superara su último obstáculo legislativo.

La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham no perdió tiempo en agregar su firma después de que la Cámara de Representantes de Nuevo México votara 35-28 a favor del proyecto de ley luego de un largo debate. Cinco demócratas se unieron a los republicanos en la oposición, argumentando que la medida desafiaría la autoridad federal de larga data sobre asuntos de seguridad nuclear y conduciría a nuevos desafíos judiciales.

El proyecto de ley del senador estatal demócrata Jeff Steinborn, de Las Cruces, afectará una instalación multimillonaria propuesta en el sureste de Nuevo México que tendría la capacidad de almacenar temporalmente hasta 8680 toneladas métricas de combustible de uranio usado. La expansión futura podría dejar espacio para hasta 10 mil botes de combustible gastado durante seis décadas.

Es posible que la Comisión Reguladora Nuclear anuncie pronto una decisión sobre si otorga una licencia para el proyecto encabezado por Holtec International, que ha gastado aproximadamente 80 millones de dólares durante los últimos ocho años en el proceso de aprobación.

DEMANDAS

Lujan Grisham y los miembros de la delegación del Congreso de Nuevo México expresaron una fuerte oposición a la construcción de la instalación a lo largo de la frontera del estado con Texas. Ambos estados demandaron al gobierno federal por el tema, y los principales funcionarios electos en Texas no tuvieron éxito en sus esfuerzos por evitar que una instalación similar en el condado vecino de Andrews obtuviera la licencia.

Si se otorga una licencia para el complejo en Nuevo México, aún necesitaría permisos del Departamento de Medio Ambiente del estado. Ahí es donde los críticos dicen que el estado podría apoyarse en la legislación y detener el proyecto.

SIN INCENTIVOS

La representante Gail Chasey, demócrata de Albuquerque, argumentó que no ha habido ningún incentivo para que los estados con plantas de energía nuclear encuentren soluciones permanentes para lidiar con el combustible gastado. Mientras Nuevo México sea visto como una opción, esos estados no se preocuparán por los efectos a largo plazo, dijo.

"El problema es que esta es una decisión para siempre. No podemos decidir, oh, no hagamos más esto y eliminémoslo", dijo Chasey. "Así que piense en el hecho de que si fuera algo tan rentable y bueno, entonces los estados que lo produjeron lo tendrían cerca de sus instalaciones".

Según el Departamento de Energía de EU, los reactores nucleares de todo el país producen más de 2000 toneladas métricas de desechos radiactivos al año, y la mayor parte permanece en el sitio porque no hay otro lugar donde colocarlos.

DESPERDICIO

Dado que el gobierno federal no ha podido construir un depósito permanente, reembolsa a las empresas de servicios públicos para albergar el combustible. Se espera que ese costo alcance las decenas de miles de millones de dólares durante la próxima década, según una revisión realizada por auditores gubernamentales independientes.

El combustible se encuentra en sitios de almacenamiento temporal en casi tres docenas de estados, ya sea encerrado en piscinas de agua de concreto revestidas de acero o en contenedores de acero y concreto conocidos como barriles.

La secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, habló sobre revisar las recomendaciones hechas hace una década por una comisión de alto nivel sobre el futuro nuclear de Estados Unidos. En noviembre, su agencia emitió una solicitud en busca de información sobre un proceso de ubicación basado en el consentimiento para identificar ubicaciones para almacenar combustible nuclear gastado comercial.

A pesar de la oposición de los ambientalistas, la administración Biden ha señalado que la energía nuclear es esencial para lograr sus objetivos de crear un sector eléctrico libre de carbono para 2035. Algunos legisladores del sureste de Nuevo México dijeron que los funcionarios electos locales y los residentes darían la bienvenida al proyecto Holtec y que las visitas a algunos de los sitios de almacenamiento actuales cerca de las centrales eléctricas han demostrado que los barriles son seguros.

También promocionaron la seguridad de transportar el material por ferrocarril a Nuevo México, diciendo que habría guardias armados a bordo de los trenes y que las pruebas han demostrado que los contenedores no liberarían radiación en caso de descarrilamiento.