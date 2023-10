Riesgo de cierre escolar

AUSTIN, Texas

El gobernador Greg Abbott anunció la celebración de la Sesión Especial número 3 y emitió una proclamación identificando los puntos de la agenda para la sesión especial que comienza a la 1:00 p.m. de hoy lunes

"Voy a traer de regreso a la Legislatura de Texas para continuar aprovechando los logros que logramos durante la 88.° Sesión Legislativa Ordinaria y dos sesiones especiales este verano", dijo el Gobernador Abbott.

"Juntos trazaremos un futuro más brillante para todos los niños de Texas, al empoderar a los padres para que elijan la mejor opción educativa para sus hijos. Texas también aprobará leyes que reflejen las leyes federales de inmigración que el presidente Joe Biden se niega a aplicar y que reducirán la inmigración ilegal y mejorarán la seguridad de los tejanos. Por primera vez, Texas someterá a arresto a personas por entrada ilegal a nuestro estado desde una nación extranjera.

Todos los agentes del orden con licencia en Texas estarán autorizados a arrestar o expulsar a cualquier persona que ingrese ilegalmente al estado. con penas de hasta 20 años de prisión por negarse a cumplir con la expulsión.

Para acabar con los repetidos intentos de ingresar ilegalmente a Texas, el reingreso será penalizado con hasta 20 años de prisión. Además, debemos proteger la libertad de los tejanos de las vacunas forzadas contra el COVID-19.

La agenda de Abbott exige específicamente "cuentas de ahorro para la educación para todos los escolares de Texas", o cuentas financiadas por los contribuyentes que los padres podrían utilizar para subsidiar los costos de educación alternativa.

"Juntos, trazaremos un futuro mejor para todos los niños de Texas al capacitar a los padres para que elijan la mejor opción educativa para sus hijos", dijo Abbott. De inmediato, el representante estatal James Talarico, demócrata por Austin, informó en un comunicado:

"Hoy en día, hay escuelas en mi distrito y en todo Texas en riesgo de cierre porque el gobernador está tomando como rehenes los fondos de las escuelas públicas para aprobar su estafa de vales para escuelas privadas", dijo en un comunicado .

Ningún otro tema educativo

Abbott presiona para que se permita a los padres utilizar fondos de los contribuyentes para sacar a sus hijos de las escuelas públicas y colocarlos en privadas.

En particular, la agenda de Abbott no incluye ningún otro tema educativo. Esto a pesar de que los legisladores tampoco lograron durante la sesión ordinaria aumentar los salarios de los docentes ni aumentar la financiación por estudiante a principios de este año. Esas propuestas no lograron llegar a la meta después de quedar vinculadas al impulso de Abbott para las cuentas de ahorro para educación.

También había quedado claro en las últimas semanas que Abbott pondría la seguridad fronteriza en la lista de prioridades. Su agenda revive algunas propuestas que no tuvieron éxito durante la sesión ordinaria, como aumentar las penas por tráfico de personas y crear un delito estatal para la entrada ilegal desde un país extranjero.

Pero Abbott también incluyó un tema más nuevo en la llamada: Colony Ridge, el enorme asentamiento residencial al norte de Houston que los medios conservadores han retratado como un refugio para la inmigración ilegal.