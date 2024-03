´Un candidato no está mentalmente apto´: Biden

WASHINGTON, DC

La gran noticia de esta semana, dijo el presidente Joe Biden durante un evento de fin de semana en Washington, fue que dos candidatos habían conseguido la nominación presidencial de su partido. Pero uno era demasiado viejo y mentalmente incapacitado para el cargo, declaró.

"El otro soy yo", bromeó Biden durante la cena anual del Gridiron Club and Foundation, un evento donde periodistas y políticos hacen chistes y se burlan entre sí de manera amistosa.

Biden lanzó insinuaciones contra su rival, el candidato republicano Donald Trump, en medio de críticas de que es demasiado viejo y le falla la memoria. El presidente destacó en cambio momentos en que Trump, de 77 años, también ha lucido confundido e incoherente.

"No le digan nada, pero él cree que está compitiendo contra Barack Obama, eso es lo que dijo", expresó Biden, de 81 años, quien también bromeó que él estaba despierto mucho después de su hora de ir a la cama.

Es la primera vez que Biden asiste a la cena durante su presidencia, y ocurre cuando se avecinan las elecciones de noviembre y la revancha entre Biden y Trump se calienta. La bacanal anual organizada por la organización periodística, ahora en su 139no año, se remonta a 1885, cuando el presidente Grover Cleveland se negó. Todos los presidentes de Estados Unidos han acudido al menos a una de estas cenas.

Biden, sin embargo, también adoptó un tono serio, al hablar de lo que considera como una amenaza real a la democracia si gana Trump, quien hasta el día de hoy se niega a aceptar que Biden ganó las elecciones. El discurso de Biden tenía secciones que se asemejaban a sus discursos de campaña, en que critica a Trump y al presidente ruso Vladímir Putin.

"Vivimos en un momento sin precedente para nuestra democracia", manifestó el mandatario. "Un momento sin precedente en la historia. La democracia y la libertad están literalmente bajo ataque. Putin está en guerra en Europa. Mi predecesor se agacha ante él y le dice ´Haz lo que demonios quieras´".

Biden luego presentó a la embajadora de Ucrania, Oksana Markarova, y a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

"No nos inclinaremos. Ellas no se inclinarán y yo no me inclinaré", dijo.

Biden, vestido con traje de corbata blanca como es costumbre, acudió con su hija Ashley.

La cena tiene fama de ser una noche de alegría bipartidista y estuvo repleta de políticos y quién es quién de Washington, entre ellos la vicepresidenta Kamala Harris y su marido Doug Emhoff, al menos otros ocho miembros del gabinete y al menos cinco miembros del Congreso, cinco gobernadores y al menos cinco embajadores. También asistió Leo Varadkar, el primer ministro irlandés que se encuentra en la ciudad por los festejos del Día de San Patricio.

También hablaron en la cena la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox.

UNA PRENSA LIBRE EN EU Biden cerró la cena hablando también de la importancia de una prensa libre. Aunque puede que no esté de acuerdo con todo lo que publican los medios de comunicación, dijo que comprende la necesidad del periodismo y que todavía trabaja para traer a casa a los periodistas Evan Gershovich y Austin Tice, uno detenido en Rusia y el otro desaparecido durante un viaje de trabajo en Siria. "El buen periodismo es un espejo de la sociedad", dijo. "Los necesitamos". Biden y Harris estaban sentados en la mesa principal junto con otros funcionarios de Washington y mandatarios extranjeros, además del presidente de Gridiron, Dan Balz, del Washington Post. También estaban sentados en la mesa los jefes de Balz, la editora ejecutiva del Post, Sally Buzbee, y el propietario del periódico, Jeff Bezos. La cena se celebró en el Grand Hyatt. No se permitieron fotografías ni televisión.

Recauda campaña $155 millones

Donald Trump y los republicanos están sumidos en un caos financiero.

La campaña para la reelección del presidente Joe Biden ha recaudado 155 millones de dólares, excediendo de lejos lo acumulado por su contrincante republicano, Donald Trump.

Biden recaudó 53 millones solo el mes pasado, el mejor mes en cuanto a fondos recaudados por donantes de base, según funcionarios de la campaña. Parte de esos esfuerzos fue un sorteo para conseguir boletos para un evento en Nueva York el 28 de marzo con Biden, Barack Obama y Bill Clinton. Esa iniciativa recogió 4 millones de dólares.

"El entusiasmo que hemos visto mientras recorremos el país es real", manifestó Biden en entrevista con la emisora WNOV 860 de Wisconsin la semana pasada. "Hemos recaudado mucho dinero. Tenemos 1,5 millones de donantes, incluyendo 500.000 nuevos, pequeños donantes. El 97% de las donaciones son de menos de 200 dólares".

Las cifras de lo recaudado por Trump en febrero no han sido divulgadas. Para fines de enero, sus dos comités electorales tenían apenas 36,6 millones de dólares, y esos comités el mes pasado gastaron más de lo que recabaron. Una gran parte de los egresos fueron las tarifas legales a raíz de la enorme cantidad de juicios contra Trump. La cifra es solo un vistazo pequeño de las finanzas de la campaña Trump, ya que otros departamentos no están obligados a difundir sus cifras hasta abril.

La cantidad que tiene Biden es la mayor jamás alcanzada por un candidato demócrata en este punto de la campaña, dijo su equipo. Algo que ayudó a recaudar fondos fueron los emails enviados a partidarios de Biden expresando temores por lo que supondría una victoria de Trump.

"Mientras Joe Biden y los demócratas siguen alcanzando cifras históricas de recaudación de fondos, Donald Trump y los republicanos están sumidos en un caos financiero", expresó Jaime Harrison, líder del Comité Nacional Demócrata. "Nuestros partidarios saben que lo que está en juego en las elecciones es algo sin precedente, y están aportando como si nuestra democracia estuviera en peligro, porque de hecho lo está".