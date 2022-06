Ayudarán a las mujeres que viajen para abortar

En la costa oeste, los gobernadores demócratas de California, Washington y Oregon emitieron un "compromiso multiestatal" conjunto, diciendo que trabajarán juntos para defender a los pacientes y proveedores de atención.

En Carolina del Norte, el gobernador Roy Cooper, también demócrata, enfatizó la importancia de las elecciones de noviembre en el estado donde el Partido Republicano controla la Asamblea General pero carece de mayorías a prueba de veto para restringir severamente o prohibir el aborto.

"Los gobernadores demócratas son la última línea de defensa contra este tipo de proyectos de ley extremos", dijo.

Fue una estrategia de la que se hizo eco el presidente Joe Biden, quien le dijo a la nación el viernes que las victorias demócratas a nivel estatal en noviembre podrían frustrar los esfuerzos para prohibir el aborto.

"El Congreso debe actuar y, con su voto, usted puede actuar", dijo Biden.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el plan de la costa oeste en una declaración en video con la gobernadora de Oregón, Kate Brown, y el gobernador de Washington, Jay Inslee.

"No importa quién sea o de dónde venga, Oregón no rechaza a nadie que busque atención médica", dijo Brown.

Los gobernadores también se comprometieron a "protegerse contra la cooperación judicial y policial local con investigaciones, indagaciones y arrestos fuera del estado" con respecto a los abortos realizados en sus estados.

En otros lugares, algunas empresas reiteraron o anunciaron planes para ayudar a pagar los viajes de los empleados a otros estados para recibir atención reproductiva.

Por ejemplo, Starbucks, con sede en Seattle, dijo que reembolsará los gastos de viaje por aborto para los empleados inscritos en su plan de atención médica si no hay un proveedor legal disponible en su estado de origen o dentro de las 100 millas de su hogar.

El gobernador de California Gavin Newsom responde preguntas en una conferencia de prensa en Los Ángeles, el 9 de junio de 2022.

DAN BIENVENIDA A LAS MUJERES

El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, también dijo que trabajará para garantizar que su estado "da la bienvenida a cualquier persona que venga aquí para acceder al derecho fundamental a la justicia reproductiva", y agregó que "ya está trabajando para proteger a los profesionales médicos que son procesados en otros estados por proporcionar servicios esenciales de atención médica que son legales y están protegidos en Washington".

Ferguson dice que tiene un equipo de 20 empleados que trabajan en temas de acceso al aborto.

En Sacramento, California, Newsom advirtió que los jueces conservadores de la Corte Suprema y los políticos republicanos "lo están persiguiendo" en temas que van más allá de la decisión del aborto y otro fallo esta semana que decía que los estadounidenses tienen derecho a portar armas de fuego en público para defensa propia.

"Esto no se trata solo de mujeres. No se trata solo de elección. No se trata solo de la libertad reproductiva: te persiguen", dijo.

Newsom promulgó un proyecto de ley destinado a proteger a los proveedores y voluntarios de aborto en California de las decisiones legales en otros estados que limitan los derechos reproductivos, parte de un paquete de más de una docena de proyectos de ley destinados a hacer de California un santuario para quienes buscan abortos.