Cae el asesino de la niña de Pasadena

PASADENA, Texas

El sospechoso es un hombre de 18 años. El Departamento de Policía de Pasadena dijo en un comunicado que los investigadores pudieron obtener evidencia adicional que lo vinculaba con la muerte de María González, y lo arrestaron en Shreveport, Louisiana.

La Policía afirmó que el joven será acusado de homicidio y será trasladado a Texas.

Según KHOU-TV, el jefe de Policía de Pasadena, Josh Bruegger, dijo que los investigadores entrevistaron y recolectaron ADN del sospechoso el día que se encontró el cuerpo de María González debajo de la cama en el departamento de su familia.

La familia González emitió un comunicado agradeciendo a la Policía de Pasadena y Louisiana por arrestar al joven.

"Que sea castigado con todo el peso de la ley por lo que le ha hecho a mi hija", aseveraba el comunicado.





La Policía ha dicho que María González estaba sola en casa el pasado sábado por la mañana, cuando alguien tocó la puerta.

La niña le envió un mensaje de texto a su padre, Carmelo González, quien acababa de irse a trabajar.

El padre le dijo a su hija que no abriera la puerta. María González dijo que no lo haría y que se quedaría en su cama, pero ella no respondió a sus llamadas posteriores.

Entonces, Carmelo González le pidió a su hermano y a su cuñada, que viven en el mismo complejo de departamentos, que fueran a ver a su hija.