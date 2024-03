Acusan a testigo ´confiable´ del FBI

WASHINGTON

Alexander Smirnov fue presentado por los republicanos como uno de los informantes más confiables del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), quien ofreció un relato "altamente creíble" de la descarada corrupción pública de Joe Biden que formó un pilar de la investigación de juicio político del presidente demócrata en la Cámara de Representantes.

Luego, el mes pasado, el guión cambió drásticamente.

Smirnov, de 43 años, se encuentra acusado de mentirle al FBI, imputado por inventar una historia de soborno y espionaje que involucra al entonces vicepresidente Biden y a Burisma, una compañía ucraniana de energía, y quien ha dicho a los funcionarios que tiene contactos rusos de inteligencia.

Eso ha enturbiado mucho la investigación del Partido Republicano.

Entrevistas y una revisión de registros públicos realizada por The Associated Press sugieren que este probablemente no fue la primera vez de Smirnov en lo que el gobierno considera que es un ciclo como fabulador.

Ofrecen la imagen de un hombre de negocios que operaba una serie de empresas fantasma turbias, colaboraba con otras que habían sido acusadas de fraude y se jactaba de sus propios vínculos con el FBI. El episodio resalta no sólo los peligros de que los republicanos dependan de información no verificada en su intento por confrontar a Biden, sino también los riesgos inherentes del uso por parte del FBI de informantes a veces poco confiables que pueden tener motivos ocultos.