Regresan filtros que había suspendido Meta

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, está demandando a Meta, sobre la base que utiliza tecnología de reconocimiento facial. La empresa utilizó anteriormente esta herramienta, pero Meta la suspendió en noviembre de 2021.

En Texas, Instagram ha permitido a los usuarios optar por ciertos filtros después de que Meta, deshabilitara algunos de ellos en respuesta a una demanda actualmente en los tribunales.

Paxton citó la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas, que protege a los consumidores de prácticas comerciales falsas o engañosas, en la demanda.

El fiscal de Texas alegó que la compañía había recopilado "geometrías faciales" a través de fotos y videos y enviado la información a otros con fines de lucro, sin el consentimiento informado de los usuarios. Meta negó las afirmaciones.

"Esta tecnología no es reconocimiento facial, y esta información no se usa para identificarlo", advierte el aviso de la red social. Desde allí, puede seleccionar permitir o no permitir.