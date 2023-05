Aumenta el CBP One mil citas por cada día

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. anunció hoy cambios en la aplicación CBP One para ampliar la cantidad de citas disponibles, permitir tiempo adicional para completar las solicitudes y priorizar a aquellos que han estado esperando más tiempo. Programar una cita en CBP One proporciona un proceso seguro, ordenado y humano para que los no ciudadanos accedan a los puertos de entrada en lugar de intentar ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.

McAllen, Tx.

Los no ciudadanos aún deben estar ubicados físicamente dentro del centro o norte de México para solicitar y programar una cita a través de CBP One. Se ofrecen citas en ocho puertos de entrada: Brownsville, Paso Del Norte en El Paso, Eagle Pass, Hidalgo y Laredo en Texas; Calexico y San Ysidro en California; y Nogales en Arizona.

CBP One hará la transición a un nuevo sistema de programación de citas el 10 de mayo que abordará los problemas de volumen anteriores en momentos específicos del día al hacer que las citas estén disponibles durante 23 horas cada día en lugar de en un horario designado, lo que permite una mayor flexibilidad y acceso a la programación. sistema.

Los no ciudadanos recibirán una notificación para confirmar sus citas después de enviar su solicitud. CBP también aumentará la cantidad de citas disponibles a aproximadamente 1,000 por día y dará prioridad a los no ciudadanos que han esperado más tiempo.

Específicamente, la aplicación CBP One ahora:

Permita tiempo adicional para completar la solicitud de cita. Actualmente, todas las citas de CBP One están disponibles a la misma hora todos los días. Con estos cambios, ya no se requerirá que los no ciudadanos accedan a CBP One durante ese breve período de tiempo para programar una cita. En cambio, el proceso de solicitud de citas tendrá dos pasos, de modo que los solicitantes tengan tiempo suficiente para hacer solicitudes y confirmar citas a su conveniencia en el transcurso del día.

Los no ciudadanos podrán solicitar citas en cualquier momento durante un período completo de 23 horas cada día y, si se les asigna una cita, tendrán otro período de 23 horas para confirmar esa cita.

Permitir a los no ciudadanos un período de tiempo más largo para solicitar y confirmar su cita reducirá la presión del tiempo y la dependencia de la velocidad y la conectividad de Internet.

Se asignará un porcentaje de las citas diarias disponibles a los primeros perfiles de CBP One registrados.

Ampliar el número de asignaciones de citas diarias. CBP agregará citas adicionales cada día, por un total de aproximadamente 1,000 cada día a partir del 12 de mayo, y evaluará continuamente la expansión del número de citas disponibles según lo permitan las operaciones y la eficiencia.

Elimine a los contrabandistas que se aprovechan de los no ciudadanos al priorizar las citas para aquellos que han estado esperando por más tiempo. Se asignará un porcentaje de las citas diarias disponibles a los primeros perfiles de CBP One registrados, por lo que se dará prioridad a los no ciudadanos que han estado tratando de obtener citas durante más tiempo.

Es importante destacar que estos nuevos cambios no cambiarán la forma en que los no ciudadanos se registran inicialmente a sí mismos, a sus familias u a otros a través de la aplicación CBP One, ni cambia los requisitos para que las personas confirmen sus citas. El proceso mejorado les dará a los no ciudadanos más tiempo para navegar por la aplicación de programación de citas, además de priorizar a los no ciudadanos que han esperado más tiempo para una cita.

Estos cambios brindarán a los no ciudadanos con conectividad limitada la misma oportunidad de programar citas para presentarse a la inspección en los puertos de entrada de la frontera suroeste que aquellos con mejores conexiones a Internet.

OPTIMIZAN PROCESOS

La aplicación continúa avanzando en tecnologías innovadoras y mejorando la entrega de su misión crítica de seguridad nacional, incluida la optimización de procesos seguros y eficientes en los puertos de entrada.

Además sigue siendo una parte clave de la estrategia múltiple del Departamento de Seguridad Nacional para abordar los flujos de migrantes en la frontera suroeste.

Hemos aumentado nuestra capacidad para procesar a los no ciudadanos en los puertos de entrada, una parte fundamental de nuestro compromiso con los procesos de migración seguros, ordenados y humanos.