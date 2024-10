Comienza en cinco días la votación anticipada en RGV

McALLEN, Texas

Los votantes del Valle de Texas fueron exhortados a emitir su voto para que decidan sobre los cambios en los estatutos de sus ciudades.

La votación anticipada comienza en cinco días, lo que significa que los votantes del Valle del Río Grande podrían realizar cambios en las reglas de su ciudad.

Desde Rio Grande City hasta San Benito y varias ciudades del Valle en el medio, se les pide a los residentes que decidan sobre cambios en los estatutos de sus ciudades.

Jon Taylor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en San Antonio, dice que estos cambios podrían mantener a la ciudad en línea con la ley estatal.

"Y hay que cumplir y alinearse con lo que dice la constitución estatal y la ley municipal de Texas. De lo contrario, habrá problemas", dijo Taylor. "Las ciudades pueden funcionar, pero hay que evitar demandas, entre otras cosas".

Eduardo De León, residente de Edinburg, tienen una responsabilidad en todas estas decisiones.

"Acabo de leer la enmienda y me pregunto: ´Bueno, ¿eso me parece algo que me interesaría?´", dijo De León. "Mucha gente probablemente no lo crea".

PROPUESTAS DE McALLEN

McAllen no tendrá ningún puesto vacante en el consejo municipal este noviembre, pero los residentes decidirán sobre dos propuestas de la ciudad.

Las propuestas A y B, encabezadas por un grupo progresista de Austin, limitarían las donaciones de campaña y darían a los residentes la posibilidad de incluir sus propias políticas en la boleta, respectivamente.

"Realmente no hay necesidad de esto", dijo el alcalde de McAllen, Javier Villalobos.

Las propuestas fueron presentadas como una petición a los votantes de McAllen por el grupo estatal Ground Game Texas.

"El objetivo de esta propuesta es aumentar la responsabilidad en nuestro gobierno local", dijo la directora de campaña de Ground Game Texas, Karen Salazar.

La Propuesta A limitaría las donaciones de campaña a los candidatos a la comisión y a la alcaldía a $500. Los candidatos a comisionados actualmente tienen un límite de $5,000 y los candidatos a la alcaldía tienen un límite de $10,000.

Villalobos dijo que esto limitaría la capacidad del candidato para transmitir su mensaje a los votantes.

"Sería casi imposible realizar una campaña efectiva si la reducimos a 500 dólares", dijo Villalobos. Salazar dijo que el límite mantendría a los políticos enfocados en lo que importa a los residentes.

La Propuesta B daría a los residentes el poder de sacar a funcionarios electos de la comisión, revocar decisiones y poner sus propias propuestas en la boleta.

Villalobos dijo que le preocupa que el poder pueda ser utilizado para revertir las decisiones de la comisión de la ciudad.

"Primero pasan por la comisión de la ciudad, y ellos tienen voz y voto sobre si estas peticiones de referendos realmente van a la boleta electoral, o si aceptan la petición de la gente de McAllen para que no tenga que ir necesariamente directamente a la boleta electoral", dijo Salazar.