Alistaba arsenal para usar contra policías

Un hombre de Minnesota, que idolatraba al tirador que mató a cinco personas en un club nocturno gay en Colorado Springs y supuestamente estaba construyendo un arsenal de armas automáticas para usar contra la policía, fue arrestado esta semana después de que un oficial de policía jubilado reportó su comportamiento ante las autoridades, según los cargos federales.

Las señales de advertencia, sorprendentemente similares a las circunstancias que precedieron al tiroteo en el Club Q de Colorado el mes pasado, provocaron una investigación federal de un mes sobre River William Smith y dieron como resultado un resultado muy diferente.

Smith, quien también expresó interés en unirse a grupos paramilitares neonazis y disparó un rifle estilo AK-47 en su casa en 2019, fue acusado de cargos federales de armas esta semana. Los agentes del FBI arrestaron al hombre de 20 años el miércoles después de que comprara tres granadas de mano y cuatro bombas para autos a un informante del FBI, según la Oficina del Fiscal Federal. Un fiador automático es un dispositivo que convierte un arma de fuego en un arma automática.

Smith, que vive en Savage, un suburbio de Minneapolis, le había dicho al informante que el tirador que mató a cinco personas en un club nocturno LGBTQ el mes pasado era un "héroe", llamó a los negros "agentes de Satanás" y dijo que estaba listo para participar. la policía "con armadura y autos completos", según una declaración jurada del FBI.

Los detalles en el caso de 2021 con el tirador de Colorado sugieren pasos en falso

Smith permaneció bajo custodia el viernes y está programado para comparecer ante el tribunal el martes. Los registros judiciales en línea muestran que está siendo representado por la Oficina del Defensor Federal. Los mensajes telefónicos y de correo electrónico en busca de comentarios en su nombre no fueron respondidos de inmediato el viernes.

La investigación y el arresto oportunos del FBI brindaron un fuerte contraste con las señales de advertencia que fueron ignoradas y los cargos anteriores que fueron desestimados contra Anderson Lee Aldrich, quien fue acusado de crímenes de odio en el tiroteo masivo en un club nocturno gay de Colorado, dijo el profesor de derecho de la Universidad George Washington. Jonathan Turley. "La única forma de proteger al público es moverse de manera rápida y agresiva", dijo sobre personas potencialmente violentas como Smith. "Ese era un elemento que faltaba en el caso anterior. En muchos sentidos, es una advertencia para las fuerzas del orden: estas primeras señales no se pueden pasar por alto".

En ambos casos, los abuelos de los sospechosos habían resultado heridos previamente en enfrentamientos con ellos, pero luego parecieron permitir su comportamiento alarmante.

En el caso de Smith, las autoridades dicen que su abuela lo llevó al campo de tiro donde se lo vio practicando ejercicios de tiro, disparando cientos de rondas en solo unos minutos. Los familiares de los abuelos de Aldrich dijeron que le dieron a Aldrich alrededor de $30,000 para comprar una impresora 3-D que dijeron que usaba para fabricar piezas de armas.

En 2019, un equipo SWAT de Colorado descubrió una reserva de más de 45 kilogramos (100 libras) de material explosivo, armas de fuego y municiones en la casa de Aldrich. Aldrich fue acusado después del enfrentamiento, pero el caso se deshizo. Las autoridades dicen que menos de dos años después, el 19 de noviembre, Aldrich disparó fatalmente a cinco personas.

En el caso de Smith, tenía 17 años cuando disparó un rifle estilo AK-47 en la casa donde vivía con sus abuelos en 2019, según documentos judiciales. Su abuela, que recibió una lesión menor en la mano, les dijo a los oficiales en ese momento que le había quitado dos pistolas a Smith y las había escondido en su armario. Los abuelos le dijeron a la policía que estaban preocupados por su seguridad si Smith salía en libertad.

La abuela, Roberta McCue, dijo a The Associated Press el viernes que no quería comentar porque estaba "agotada", pero agregó que se lesionó la mano en 2019 cuando se cortó con el pomo de una puerta.

Según documentos judiciales, le dijo a la policía en 2019 que Smith actuó como "poseído" esa noche, y lo describió como "grande, aterrador y fuerte". También dijo que la madre de Smith, que vivía en Wisconsin, había comprado el arma de fuego a su nombre y se la había dado a Smith. Su abuelo también le había dado una escopeta para practicar tiro al plato, según muestran los documentos.

Durante las búsquedas de seguimiento, la policía encontró equipo táctico, 15 cargadores completamente cargados, latas de municiones llenas y una bolsa de agua y productos enlatados que les sugirieron que podría haberse estado preparando para un enfrentamiento prolongado. La declaración jurada del FBI también dice que los dispositivos electrónicos de Smith revelaron búsquedas en Internet sobre Adolf Hitler y videos de personas homosexuales siendo asesinadas. Un disco duro externo contenía archivos sobre la construcción de bombas.

Como parte de un acuerdo de libertad condicional, a Smith se le prohibió usar o poseer armas de fuego hasta que cumpliera 19 años. Menos de dos años después, estaba almacenando armas de fuego y municiones suficientes para disparar un arma completamente automática, dijeron las autoridades.

Minnesota no tiene una ley de bandera roja, que permite a los jueces quitarles temporalmente las armas a las personas que se determine que son una amenaza para ellos mismos o para los demás. La ley estatal prohíbe que cualquier persona menor de 18 años compre un arma de fuego o municiones. Sin embargo, sí permite que los menores posean municiones y armas semiautomáticas o pistolas cuando estén en presencia o supervisión de un tutor.

El representante estatal Dave Pinto, un demócrata que también trabaja como fiscal, dijo: "Podríamos estar haciendo mucho más para mantener las armas fuera del alcance de las personas que han demostrado ser peligrosas".

Los demócratas han presionado por una ley de bandera roja en el estado en los últimos años y planean hacerlo nuevamente el próximo año.

Smith llamó la atención del FBI este otoño, después de que frecuentara un campo de tiro y un club de tiro con equipo táctico, chalecos antibalas y una máscara de "Punisher", que según el FBI ha sido utilizada por grupos extremistas de derecha para hacer referencia a "la lo último que ve una víctima".

PRACTICABA CON SU ARMA

Un oficial de policía retirado que trabajaba en el campo de tiro se comunicó con el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI el 27 de septiembre después de que vio a Smith disparando desde detrás de una barricada de madera contrachapada que había montado y practicando recargas rápidas de su arma, según la declaración jurada.

Las operaciones de otra tienda de armas dijeron que a Smith se le prohibió comprar éstas allí después de su arresto en 2019. Billy Luetkahans, gerente de operaciones de la tienda de armas y campo de tiro Modern Sportsman en Burnsville, dijo que la tienda también prohibió que otros compraran armas para Smith. Aún así, dijo, Smith había visitado la tienda el año pasado para mirar alrededor.