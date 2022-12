Honran a veteranos y caídos en guerras

BROWNSVILLE, Texas

La comunidad se prepara para honrar a los veteranos en el

Día Nacional de las Coronas de Flores en América que tendrá lugar el sábado.

Cada año, millones de estadounidenses se unen para recordar a los caídos, honrar a los que sirven y a sus familias, y enseñar a la próxima generación sobre el valor de la libertad.

Este año, el Día Nacional de las Coronas de Flores en América colocará coronas de flores en todo el Valle.

El gerente de Wreaths Across America, Sean Sullivan dice que este evento es una oportunidad para mostrar gratitud por aquellos que sirvieron.

"Es una oportunidad para mostrar a todos los veteranos que su servicio y sacrificio no serán olvidados y también una oportunidad para enseñar a la próxima generación el valor de la libertad". Cada año se elige un tema, el de este año es "Encuentre una manera de servir".

Los grupos participantes son Old City Cemetery en Brownsville, Our Lady of Mercy Catholic Cemetery en Mercedes y Ashland Memorial Park y Veterans´ Memorial en Pendleton Park en Harlingen.

"Wreaths Across América da la bienvenida a voluntarios de todas las edades y orígenes para colocar coronas y/o ayudar en la limpieza. Los coordinadores piden a los voluntarios que sigan las instrucciones de los coordinadores de ubicación sobre dónde colocar las coronas, así como "cómo" colocarlas.

Los patrocinios de coronas cuestan 15 dólares cada uno.

EN ESTADOS UNIDOS Y EL EXTRANJERO

Aquellos que deseen patrocinar una o varias coronas, o ser voluntarios, pueden encontrar más información en la página web de cada sitio.

Wreaths Across America es una organización sin fines de lucro fundada para continuar y expandir la ceremonia anual de colocación de coronas en el Cementerio Nacional de Arlington iniciada por el empresario de Maine Morrill Worcester en 1992.

La misión de la organización se lleva a cabo cada año mediante la coordinación de ceremonias de colocación de coronas en diciembre en Arlington, así como en miles de cementerios de veteranos y otros lugares en los 50 estados y en el extranjero.