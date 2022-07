Estudiantes luchan con el aprendizaje

Por segundo año, STC recibió una subvención de alfabetización y educación para adultos de la Fundación General de 9 mil dólares que permite al Departamento de Educación Continua, Profesional y Laboral comprar 33 licencias de software reutilizables GED.

La nativa de Alton dijo que su dislexia y la falta de recursos le impidieron tener éxito en el salón de clases, y cuando quedó embarazada a los 18 años, decidió abandonar la escuela.

"Tener una discapacidad de aprendizaje no hizo que la escuela fuera fácil, pero me he dado cuenta de que tampoco es una razón para rendirme", agregó la joven. "Necesito hacer esto por mis hijos... tengo objetivos y es hora de alcanzarlos".

STC está facilitando el proceso para estudiantes como ella que luchan con el aprendizaje y la acercan un paso más a su objetivo de convertirse en agente de bienes raíces y algún día en consejera de salud mental.

La directora de Educación Profesional y Laboral, Olivia De La Rosa, dijo que con esta subvención, el departamento puede ampliar sus recursos y ayudar a más de 700 estudiantes como Velásquez.

Universidad facilita el proceso para estudiantes que luchan con el aprendizaje

EXÁMENES DE PRÁCTICA

Estudiantes como Velásquez tendrán la oportunidad de estudiar y completar los exámenes de práctica del equivalente al diploma de preparatoria para garantizar que estén preparados para aprobar con éxito las secciones de estudios sociales, lectura, matemáticas y ciencias.

"Tener este tipo de recurso como estudiante, lo cambia todo", dijo la joven de 21 años.