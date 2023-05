Suspenden clases escuelas

McALLEN, Texas

El Valle del Río Grande se encuentra todavía lidiando con las consecuencias del clima severo del viernes, incluidos los distritos escolares.

Hasta el momento, sólo unos pocos distritos han anunciado que no habrá clase el lunes, entre ellos, el escolar independiente de Sharyland. Informó que llamarán el lunes "feriado estudiantil" y los estudiantes no necesitarán recuperar ese día escolar, las clases se reanudarán el martes.

Sharyland ISD señala que las pruebas de Colocación Avanzada, Fin de Curso y STAAR que estaban programadas para el lunes se reprogramarán y notificarán a los padres y estudiantes cuando hayan asignado nuevas fechas.

"Queremos asegurarles a nuestras familias que continuaremos brindando actualizaciones sobre el estado de las operaciones escolares a través de nuestro sitio web, correo electrónico, redes sociales y otros canales de comunicación", dijo la superintendente de Escuelas, Dra. María M. Vidaurri.

Distrito Escolar Independiente de La Joya publicó en su Facebook que, aunque las clases se cancelaron el lunes, es posible que los empleados de servicios esenciales aún deban presentarse a trabajar. También monitorearán las condiciones y determinarán si la escuela abrirá el martes.

El superintendente del Distrito escolar independiente de McAllen, JA Gonzalez, dijo en un comunicado a través de sus redes sociales que todo el distrito estará cerrado el lunes y se reanudará el martes.

Se trabaja arduamente para garantizar que todas las escuelas estén listas para el martes 2 de mayo.

Agregó que el distrito ha estado en contacto con el Boys and Girls Club de McAllen. Dijeron que el club estará abierto de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. para niños de kínder a quinto grado. Se proporcionará desayuno, almuerzo y cena y los padres no tienen que ser miembros del Boys and Girls Club para participar en estos servicios.

"Desde el sábado, hemos tenido equipos limpiando y evaluando los daños. Estamos trabajando arduamente para garantizar que todas las escuelas estén listas para aprender el martes 2 de mayo. Agradecemos su paciencia y apoyo durante este momento difícil", dijo González en la publicación.

Indicó que todos los trabajadores esenciales deben presentarse a trabajar el lunes, y cualquier evento que las escuelas tengan para el lunes será reprogramado.

Mientras tanto, la escuela autónoma de la Academia Vanguard anunció que las escuelas y oficinas estarán cerradas el lunes y se reanudarán el martes.

Dijeron que la Secundaria Rembrandt permanecerá abierta para los estudiantes que tomen el Examen de Química AP y la Secundaria Mozart permanecerá abierta para los estudiantes que tomen el Examen de Español.

Pharr-San Juan-Alamo ISD anunció en Facebook que las clases del lunes se cancelaron y se reanudarán el martes.

Cualquier evaluación estatal que estaba programada para el lunes se reprogramará, y el distrito informará a los estudiantes y al personal si esta cancelación inesperada de la escuela causará algún cambio en su calendario académico, según su publicación en Facebook.

PSJA ISD dice que su Departamento de Nutrición Infantil ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos en la acera en sus ocho escuelas intermedias de 7:30 am a 1 pm el lunes para los estudiantes actuales que deben estar presentes cuando reciben una comida.

TRABAJARÁN SÓLO EMPLEADOS

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal siguen siendo nuestra principal prioridad", dijo en la publicación el superintendente interino, el Dr. Alejandro Elias.

El personal se presentará a trabajar el martes 2 de mayo. Los estudiantes también regresarán a la escuela en horarios regulares el martes. Nuestros autobuses escolares estarán ejecutando sus rutas.

Trabajadores esenciales en el Departamento de Policía, el Departamento de Instalaciones, Mantenimiento y Operaciones (FMO) y el Departamento de Nutrición Infantil aún se presentarán a trabajar el lunes.