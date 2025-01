Someterán a votación la solicitud: Es Starbase, la ciudad que sueña Ellon Musk

Por: Edelia Hernández

Enero 01, 2025 -

El jueves 12 de diciembre del presente año, el condado de Cameron recibió una petición de SpaceX solicitando una elección para incorporar Starbase como una nueva ciudad, lo cual fue calificado como más extraordinario en la historia del Condado de Cameron.

El juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr., respondió: "La Oficina del Juez del Condado trabajará con la División Legal Civil y la Oficina Electoral para revisar la petición y la documentación de respaldo para garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos legales antes de proceder".

"Esta es una situación muy particular", dijo Alan Bojorquez, un abogado de Austin que se especializa en ayudar a grupos de residentes de Texas en el proceso de incorporar nuevas ciudades y agregó que nunca había ayudado a una compañía que quisiera que sus empleados formaran su propia ciudad.

La petición de Starbase describe una comunidad de alrededor de 500 habitantes actuales, incluidos al menos 219 residentes principales y más de 100 niños, en un área al final de la carretera estatal 4, cerca de la playa de Boca Chica, donde SpaceX lanza muchos de sus cohetes.

Starbase es la sede de SpaceX en el sur de Texas. También es el lugar de desarrollo y producción del vehículo Starship de SpaceX y también el hogar de varios cientos de empleados.

La petición decía que incorporar Starbase agilizaría el proceso necesario para construir las comodidades necesarias para los residentes que ya viven allí.

"Los votantes registrados en el área propuesta de Starbase tendrán la oportunidad de votar si desean incorporarse como Starbase, Texas", afirma el comunicado de prensa. "Una vez que se concluya la elección y se confirme el escrutinio, el Tribunal de Comisionados del Condado de Cameron confirmará y ratificará la elección".

PETICIÓN CIUDADANA

Los residentes de la comunidad de Starbase presentaron la petición al juez del condado de Cameron solicitando una elección para determinar si Starbase puede convertirse en una ciudad.

"Para seguir aumentando la fuerza laboral necesaria para desarrollar y fabricar rápidamente Starship, necesitamos la capacidad de hacer crecer Starbase como comunidad. Es por eso que solicitamos que el condado de Cameron convoque una elección para permitir la incorporación de Starbase como la ciudad más nueva en el Valle del Río Grande", dijo la gerente general de Starbase, Kathryn Lueders, en una carta al juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr.

La petición dice que la incorporación de Starbase agilizaría el proceso necesario para construir las comodidades necesarias para los residentes que ya viven allí. También trasladaría la gestión de Starbase a un "organismo público más apropiado".

"Queremos enfatizar que la incorporación no tendrá ningún impacto en el compromiso de SpaceX de ser un administrador del medio ambiente local respaldado por la ciencia, ni en la extensa lista de mitigaciones ambientales desarrolladas en conjunto con agencias estatales y federales para minimizar el impacto de las operaciones en Starbase", dijo Leuders.

Si el Condado autoriza la solicitud, la elección permitiría a los votantes decidir de una lista de tres nuevos funcionarios de la Ciudad, incluido su primer alcalde. La petición sugiere que el alcalde será el gerente de seguridad de SpaceX, Gunnar Milburn.

¿QUIÉN ES ÉL ?

Elon Reeve Musk es un empresario, inversor, activista político conservador y magnate. Es el fundador, consejero delegado e ingeniero en jefe de SpaceX; inversor ángel, director general y arquitecto de productos de Tesla, Inc.; fundador de The Boring Company; y cofundador de Neuralink y OpenAI.

Nacimiento: 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica

Patrimonio neto: 436,8 miles de millones USD (2024)

Organizaciones fundadas: Tesla Motors, SpaceX, PayPal, OpenAI.

Educación: University of Pennsylvania School of Arts and Sciences.

Padres: Errol Musk, Maye Musk

