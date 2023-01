Se declara culpable de contrabando de drogas

McAllen, TX.

Un mexicano se declaró culpable de ocultar droga en su vehículo. Luis Carlos Rodríguez Elizondo se declaró culpable en una Corte federal en Laredo.

Los fiscales alegaron que Elizondo, de 23 años, se declaró culpable de conspirar para poseer con la intención de distribuir 6.15 kilos de cocaína.

Rodríguez Elizondo, de Monterrey, México, intentó pasar por el puerto de entrada Lincoln Juárez, en Laredo. En ese momento, dijo a las autoridades que tenía planes de visitar Six Flags, Ssn embargo, no tenía equipaje y no tenía un itinerario de viaje creíble.

Una exploración de rayos X también reveló anomalías cerca de la consola central de su vehículo. Tras una inspección adicional, la policía descubrió varios paquetes que contenían cocaína. Las drogas tenían un valor estimado en la calle de 150 mil dólares.

La juez federal de distrito Marina García Marmolejo impondrá la sentencia el 11 de abril.

Rodríguez Elizondo enfrenta cadena perpetua y una multa máxima de 10 millones de dólares.