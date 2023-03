Solicitan aprobar ley con nombre de Evans

Evans no tenía dispositivos de flotación cuando saltó al Río Grande para salvar a dos migrantes y fue arrastrado por el río.

McALLEN, Texas

La muerte de Evans en abril expuso la falta de beneficios para los miembros del servicio de la Guardia Nacional desplegados en la Operación Lone Star, el largo y sin precedentes despliegue de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott.

Si bien la ley estatal garantiza a los agentes del orden público, como los soldados del Departamento de Seguridad Pública, un beneficio por muerte de $500,000 si mueren en servicio, las tropas de la Guardia Nacional que están hombro con hombro con esos soldados en la misión no tienen la misma garantía.

"Solo queremos paridad", dijo Marvin Harris, director ejecutivo de la Asociación de la Guardia Nacional de Texas. "Los miembros del Departamento Militar y sus familias deben tener los beneficios garantizados a otros empleados del servicio público que se desempeñan en el mismo ámbito de trabajo".

El Proyecto de Ley 90 de la Cámara, presentado por el representante Jared Patterson, republicano de Frisco, tiene como objetivo proporcionar esa equidad en los beneficios por muerte para las tropas de la Guardia Nacional que mueren mientras están en servicio activo estatal, como durante la Operación Lone Star.

El proyecto de ley, denominado "Ley Bishop Evans" no es retroactivo, por lo que no se aplicaría a la familia Evans.

"Les debemos mucho a quienes protegen y sirven a nuestra nación y estado, exactamente como el sargento. Bishop E. Evans lo hizo", dijo Patterson al Comité de Asuntos de Veteranos y Defensa de la Cámara. "Esta legislación les dará a los guardias y sus familias los beneficios que se merecen".

Patterson dijo que se reunió con el equipo del presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, después de enterarse de la historia de Evans en una audiencia legislativa el año pasado para comenzar a trabajar en el tema. Phelan ha hecho del tema una de sus prioridades legislativas para esta sesión.

Los miembros del servicio desplegados en la Operación Lone Star están en un estado militar llamado "servicio activo estatal", financiado por el estado. Las tropas en servicio activo estatal se activan y emplean a discreción del gobernador.

Bajo despliegues federales de 30 días o más, los miembros del servicio obtienen beneficios como un seguro de salud militar sin costo, y aquellos que mueren reciben un pago único por fallecimiento de seis cifras, independientemente de la duración de la misión. Los beneficios para los despliegues estatales se establecen y financian a nivel estatal, si es que existen.

Texas va a la zaga de otros estados en este sentido. Los estados pares con grandes Guardias Nacionales, como California, Pensilvania y Ohio, han establecido beneficios por fallecimiento, que van desde $ 10,000 a $ 175,000, que cubren a los miembros de la Guardia en servicio activo estatal. Otros, como Nueva York, reembolsan las primas de los seguros de vida como medida de menor costo.

La familia de Evans dijo que se había preparado para esa posibilidad al comprar una póliza de seguro de vida privada, que ayudó a cubrir los costos de su funeral. Pero su abuela, Jo Ann Johnson, ha dicho que sigue preocupada por los más de 4,000 miembros del servicio que permanecen desplegados en la misión de seguridad fronteriza, algunos de los cuales pueden no tener un seguro de vida privado. Dijo que apoya la legislación para aliviar la carga de las familias que ya estarían sufriendo la pérdida de un ser querido en servicio.

Heriberto Rodríguez, jefe de policía de Kempner en el centro de Texas, les dijo a los legisladores que condujo hasta el Capitolio para apoyar el proyecto de ley porque uno de sus oficiales, que es sargento de personal en la Guardia Nacional de Texas, ha sido enviado a la frontera varias veces.

El oficial tiene esposa y una hija de 10 años que considera a Rodríguez su tío.

"Estoy aquí porque aprendí que si algo le sucede a mi amigo y oficial, no habrá beneficios de cumplimiento del deber para su familia. Me sorprendió bastante saberlo", dijo Rodríguez. "La pérdida de un padre y esposo siempre será la más difícil. Pero no recibir ningún tipo de ayuda del estado que lo llamó y él respondió es solo como echarle sal a la herida".

Hunter Schuler, miembro de la Guardia Nacional del Ejército de Texas que se desplegó en la Operación Lone Star, dijo a los legisladores que la duración y el tamaño de la misión han hecho necesario brindar mejores beneficios a las tropas en servicio activo estatal. Estaba testificando en apoyo del proyecto de ley en nombre del Sindicato de Empleados del Estado de Texas .

Abbott activó involuntariamente a miles de soldados en la frontera para despliegues de hasta un año a la vez, algunos de ellos con solo 72 horas de anticipación. En un momento, Abbott dijo que había 10.000 soldados desplegados en la frontera. (En realidad, había 6,500 en la frontera, con otros dispersos por todo el estado para recibir ayuda logística).

El aumento de la duración y el tamaño de la misión expuso las deficiencias. El Departamento Militar de Texas, que supervisa el despliegue, luchó para pagar a las tropas a tiempo y proporcionarles una vivienda adecuada. Las tropas también carecían del equipo para hacer los trabajos que se les pedían.

En el caso de Evans, esa falta de equipo fue fatal. El Texas Tribune y el Army Times descubrieron que no tenía dispositivos de flotación cuando saltó al Río Grande para salvar a dos migrantes y fue arrastrado por el río. Desde entonces, el departamento ha proporcionado cientos de dispositivos de flotación y entrenamiento acuático a las tropas.

El proyecto de ley de Patterson también ampliaría la cobertura de compensación para trabajadores por trastornos de estrés postraumático y aceleraría las reclamaciones por lesiones en el lugar de trabajo presentadas por las tropas.

LAS PETICIONES NO CUMPLIDAS

Durante años, los líderes de la Guardia Nacional de Texas han pedido en vano a los funcionarios estatales que mejoren los beneficios para las tropas en servicio activo estatal. En las últimas dos sesiones legislativas, el exrepresentante John Cyrier de Lockhart, que sirve en la Guardia Nacional, impulsó una legislación para brindar beneficios por fallecimiento a los miembros del servicio.

Pero los proyectos de ley no se aprobaron.

La senadora Joan Huffman, jefa de redacción de presupuestos en la cámara alta, está presentando un proyecto de ley idéntico al de Patterson en el Senado, y el vicegobernador Dan Patrick también ha expresado su apoyo al proyecto de ley.

El proyecto de ley permaneció pendiente en el comité al final de la audiencia, pero se espera que avance.(Con información de The Texas Tribune)