Avalan iniciativa ´Power Talk 21´

Si cree que "Power Talk 21" suena como una campaña, tiene razón. En su lucha contra la conducción en estado de ebriedad y el consuno de alcohol por menores de edad, Mothers Against Drunk Driving (MADD) se une a la iniciativa.

La organización insta y alienta a los padres a tener una conversación abierta y seria con sus hijos sobre el alcohol.

Sorpresivamente, los estudiantes menores de 21 años no solo beben debido a la presión de sus compañeros, sino también porque los padres se lo permiten, según estudios del organismo.

MADD, también destaca que más del 70 por ciento de los adolescentes dicen que sus padres son su mayor influencia para beber antes de los 21 años.

El objetivo de "Power Talk 21" es reducir en gran medida y eliminar estadísticas como esta: "Cada 20 minutos en promedio. Esto significa que se podrían evitar más de mil muertes al año si no se pone al volante en estado de ebriedad".

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Pública de Texas en 2017, en en Texas 944 personas condujeron en estado de ebriedad y estuvieron involucradas en accidentes fatales. De estos, el 6.57 por ciento de los conductores tenían menos de 21 años, mientras que el 37 por ciento tenían entre 21 y 30 años. Un 21 por ciento adicional de estos conductores tenían entre 31 y 40 años, siendo el resto mayores de 41 años.

Ese mismo año, 1 mil 024 personas murieron en accidentes relacionados con el alcohol. De estos, 59 fueron de recién nacido a 17 años de edad. Casi 400 de las muertes por conducir ebrio tenían entre 18 y 30 años, y más de la mitad eran pasajeros o conductores que no bebían.

Ana Verley, con la organización MADD dice que hablar con los adolescentes sobre el alcohol aumentará las posibilidades de que decidan no beber y los acercará más. Las investigaciones muestran que los padres son la principal influencia en las decisiones de los niños sobre el alcohol. Así que lo crea o no, usted es la mayor influencia en sus hijos, no sus amigos.

Si desea participar en Power Talk 21, la organización dice que hay un libro y una guía, en Inglés y en Español disponibles en madd.org, para usted sobre cómo hablar con sus hijos sobre estos temas.