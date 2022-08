Alerta contra imitadores de sitios web del CBP

Las empresas de terceros que cobran una tarifa para ayudar a los viajeros a registrarse en Programas de Viajero de Confianza (TTP, por sus siglas en inglés) no operan en nombre del gobierno de Estados Unidos. Si bien no todas estas organizaciones son ilegales, algunas han ido tan lejos como para imitar el sitio web de CBP. Los sitios web del gobierno se pueden identificar mediante el dominio ".gov". CBP no trabaja con empresas de terceros con el fin de procesar solicitudes de TTP y no puede garantizar la legitimidad de estas empresas o la seguridad de la privacidad de los viajeros.

Algunos viajeros informaron haber pagado tarifas sin haber presentado sus solicitudes, mientras que otros pagaron cientos además de la tarifa de solicitud, que actualmente es de 100 dólares para Global Entry, 122.25 para Sentri y $ 50 para NEXUS y FAST.

El gobierno estadounidense no puede reembolsar el dinero pagado a un sitio web de terceros. Los viajeros pueden solicitar o renovar fácilmente una solicitud de TTP por su cuenta a través del sitio web. Para Global Entry, un viajero debe tener un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico válida, un número de teléfono y una dirección particular.

CBP está comprometida con sus obligaciones de privacidad y ha tomado medidas para salvaguardar la privacidad de todos los viajeros. La información enviada por los solicitantes a través del sitio web de TTP está sujeta a estrictas disposiciones y controles de privacidad.

El acceso a dicha información está limitado a aquellos que tienen una necesidad profesional de conocerla. El sitio web es operado por el gobierno estadounidense y emplea tecnología para evitar el acceso no autorizado a la información ingresada y visualizada. La información está protegida y se rige por las leyes y reglamentos incluida, entre otras, la Ley Federal de Gestión de la Seguridad de la Información.

VENTAJAS DEL TTP

TTP apoya la misión de CBP de asegurar las fronteras al tiempo que facilita los viajes y el comercio legales. Estos programas innovadores permiten que más de 10 millones de viajeros de bajo riesgo preaprobados pasen por alto las líneas de inspección tradicionales de CBP y reciban un procesamiento acelerado al ingresar a los Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es la agencia fronteriza unificada dentro del Departamento de Seguridad Nacional encargada de la administración, el control y la protección de las fronteras de nuestra nación en y entre los puertos de entrada oficiales. CBP está a cargo de asegurar las fronteras de los Estados Unidos mientras hace cumplir cientos de leyes y facilita el comercio y los viajes legales.