Territorio convertido en ´fosa clandestina´

Ciudad de México

En el sexenio pasado hubo una simulación en la búsqueda de personas tanto en la aplicación de recursos como la instalación de comisiones estatales del Sistema Nacional de Búsqueda.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 11 puntos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, afirmó que enfrentan una crisis humanitaria por los desaparecidos, puesto que se ha caído en una dolorosa simulación.

Encinas, quien dijo que el territorio nacional se ha convertido "en una enorme fosa clandestina", reportó que en México existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses.

Principalmente, las personas desaparecidas son entre los 17 y 29 años de edad y jóvenes de escasos recursos, trata de personas y en los últimos años un número creciente de desaparición infantil.

Detalló que en el año anterior, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se tuvo un presupuesto de 468 millones de pesos, pero sólo se ejercieron 6 millones de pesos.

Actualmente, 20 entidades del país no han aprobado la ley general de personas desaparecidas, ni se ha tomado la integración correspondiente de las comisiones estatales, entre estas Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato, entre otros.

En este año, se tiene un presupuesto de 400 millones de pesos para el Sistema Nacional de Búsqueda, además se buscará asignar recursos del fondo de aportaciones para la seguridad pública que tiene 7 mil 500 millones de pesos.

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICACI´ON FORENSE

El gobierno de la República creará un Instituto Nacional de Identificación Forense como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con el cual se creará un banco nacional de datos que contará con el apoyo de organizaciones extranjeras.

La estrategia consta de once puntos, dentro de los cuales se busca reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda con 42 miembros, así como nombrar a un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) con la participación de colectivos, familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.

Entre las tareas del plan está la instalación del Instituto Nacional de Identificación Forense; el Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI); asistencia Técnica Internacional; promover la instalación de las Comisiones Locales de Búsqueda en todo el país, así como la asignación de presupuesto que contempla conseguir recursos de los 7 mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los estados.

También se hará un protocolo de Investigación y de Búsqueda; la Coordinación y Células de Búsqueda en Vida; atención a víctimas y justicia y tipificación del delito.

La estrategia tendrá el apoyo internacional del Equipo Argentino de Antropología, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cruz Roja Internacional y la Agencia de Cooperación Alemana.

Según Alejandro Encinas, actualmente existen 349 denuncias donde se involucran a agentes del Estado en las desapariciones, es decir policías municipales, estatales y policía federal.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que los desaparecidos son un saldo doloroso, "terrible de la política económica neoliberal", peor que el saqueo colonial de los españoles.

"Es el período (neoliberal) de más desigualdad que ha habido en la historia de México y el periodo de más corrupción en la historia de México, de más saqueo. Ni siquiera comparado con lo que fue el saqueo colonial de tres siglos de dominación española. Lo que se llevó a cabo en los últimos 36 años, por eso estos resultados", aseveró.

Dijo que la desigualdad y la inseguridad no surgió de la nada, "no es que de repente los mexicanos decidieron portarse mal o cómo algunos llegaron a plantear que éramos malos los mexicanos por naturaleza, que nos gustaba la violencia y llegaban a poner ejemplos absurdos sobre prácticas que se llevaban a cabo en la época prehispánica, cuando nuestro pueblo es pacífico, no es violento".