Termina disputa legal

El mismo Abraham Quintanilla, padre de la fallecida artista, confirmó que las cosas están en pazo con quien fuera esposo de su hija, y deja abierta la posibilidad de trabajar juntos en el futuro como en los buenos tiempos.

"Quería darles a todos una actualización para informarles que yo y toda la familia Quintanilla hemos resuelto amigablemente nuestra disputa legal con Christopher Pérez", indicó Quintanilla en unas líneas que escribió en redes sociales.

ATRÁS LOS PROBLEMAS

"Ahora que estos problemas han quedado atrás, en el futuro, mi esperanza y la esperanza de la familia Quintanilla es que trabajemos juntos para seguir honrando y celebrando el legado de Selena".

Aunque no precisó los motivos por lo que se inició el pleito legal, hay reportes públicos que señalan que el papá de Selena presentó una demanda contra Chris tras el anuncio de que se haría una serie de su hija basada en el libro "To Selena, With Love", que el ex guitarrista de Los Dinos publicó el 5 de noviembre de 2013.

LA DEMANDA

Según una publicación, Quintanilla demandó a Pérez en 2016 ante un tribunal de Texas, porque había violado un contrato que tenían tras publicar su libro, y por vender sus derechos para otra serie de televisión que se pensaba hacer antes de que Netflix presentara la suya, y que está estelarizada por la actriz Christian Serratos.

Como lo ha dicho el padre de la cantante, la única persona que tiene los derechos legales de usar el nombre de Selena, marca e imagen es él.

El término de la situación legal que enfrentaban también fue celebrado por Chris.

"¡Buenas noticias! Quería darles a todos una actualización para informarles que he resuelto amistosamente mi disputa legal con Abraham Quintanilla, Jr. y toda la familia Quintanilla.