Tenemos 4 horas frente a PN, espero que AMLO nos reciba: Silvano Aureoles

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no recibirá al gobernador de Michoacán , Silvano Aureoles, este le respondió que no es un tema electoral, "es un tema de seguridad nacional".

En tanto, López Obrador, en su conferencia matutina, dijo que si tiene denuncias sobre ilícitos en la elección de esa entidad que acuda a la Fiscalía General de la República.

"Si se trata de cuestiones judiciales se tienen que ventilar en la Fiscalía General, no (lo voy a recibir) porque no me corresponde".

El gobernador de Michoacán ha permanecido durante cuatro horas frente a Palacio Nacional en espera de que el presidente de la República lo reciba sin obtener una respuesta positiva.

--"Solo entregaré estas pruebas al presidente": Aureoles

En entrevista con medios afuera de Palacio Nacional, el gobernador michoacano afirmó que no entregará las supuestas pruebas a nadie más que al presidente López Obrador, a quien recriminó que pese a que ha solicitado audiencia con él en siete ocasiones "no se ha dignado en recibirme".

Silvano Aureoles reiteró su propuesta de que se anule la elección del estado de Michoacán por la supuesta intervención de la delincuencia organizada a favor del partido del Presidente de la República.

"Aquí voy a estar esperando que me reciba, porque es información muy delicada de mucho riesgo, entonces se la tengo que entregar a él de mano y voy esperar a que me reciba.

"Vine así porque de manera escrita, muchas solicitudes que le he hecho al Presidente de audiencia en estos años y nunca me ha recibido, y nunca se ha dignado de recibirme, además de la solicitudes verbales que le he hecho para platicar de los asuntos que es necesario que el Presidente conozca".