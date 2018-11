Temporada de 10 para Zamudio

El número 10 no solamente está en el jersey de René Zamudio González. De 10 ha sido también la temporada que se ha mandado el receptor de los Búfalos UAMRA, quien será un elemento clave para la manada reynosense que el próximo viernes disputara la gran final de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

"Me siento muy contento por todo el esfuerzo que hicimos durante la temporada, en muchos juegos nos echamos el equipo al hombro y en los entrenamientos siempre echándole al máximo, todo ha valido la pena, yo confío en mi equipo, en todos mis compañeros y vamos a quedar campeones si Dios quiere este viernes", aseguro, de cara al duelo por el titulo en el que visitaran a los Búhos de Tampico.

Zamudio esta viviendo su primera temporada en la categoría Intermedia y ya aparece entre los mejores jugadores de la LUFUAT como líder de recepciones, pero sabe que nada de eso importara si no logran el objetivo de levantar el campeonato.

"Nosotros vamos con la mentalidad de ganar, en los entrenamientos hemos hablado de eso, que de nada va a servir la gran temporada si no la redondeamos con el campeonato, es un tema que tenemos ya muy platicado y queremos demostrar que somos otra vez los mejores", expreso muy convencido.

Rene tenia 13 años cuando cambio el beisbol por el futbol americano y eso algo de lo que nunca se arrepentirá.

"El beisbol desde chiquito me dio mucho, lo practique mucho tiempo, pero a los 13 años se termino para mi, decidí entrar al futbol americano para no olvidarme del deporte y ha sido grandioso, me gusto y me quede aquí[, los dos deportes me han dejado cosas positivas", resaltó ahora a sus 18 años de edad.

Su andar en los emparrillados comenzó en los Borregos Reynosa de la Liga OTEFA, pero haber llegado a los Búfalos es cumplir con una de las metas que se había trazado desde que atrapo su primer pase.

"Es un equipo grande, el mas grande de Tamaulipas, sinceramente jugar para este equipo es algo que disfruto mucho", comento el fanático de Odell Beckham Jr.