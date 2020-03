Temen que asesinos se queden en libertad

Tampico, Tam.- Luego de que los autores del atroz asesinato de Jessica Gabriela y su bebé nonato, pudieran quedar en libertad tras existir lagunas en el proceso y la mala integración del expediente, los familiares de las víctimas exigen justicia y celeridad para que este crimen no quede en la impunidad.

Se trata del crimen ocurrido en el mes de abril del 2018 en la zona norte de Tampico, en donde una mujer le cortó la vida a Jessica Gabriela de 20 años y después le extrajo rudimentariamente al bebé de su vientre.

"No es posible que a cada rato cambien a los fiscales, eso no ayuda pues llegan otros que desconocen el caso y eso no ayuda en la resolución del mismo. A dos días de que se le dé continuidad al juicio la procuraduría nos vuelve a cambiar al fiscal", citó la madre de la víctima Alma Delia García Hernández.

Precisa que cuando los funcionarios de la fiscalía ya conocen del caso, se los vuelven a cambiar y ponen a personal que desconoce de la situación, es decir, vuelven a comenzar de "ceros".

Postrada en la Fiscalía de Justicia de la zona sur de Tamaulipas, señaló que los expedientes se están "volteando", pues pareciera que los familiares de la víctima son los culpables del atroz crimen.

Señalan que los responsables siguen presos pero señalan que a casi dos años del crimen no se ha dado una sentencia, por lo que temen que al vencer el término los culpables queden en libertad.

Temen que las autoridades estén actuando a favor de los incriminados y que pronto puedan estar en libertad.