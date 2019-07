Teme a un secuestro en México

Ciudad de México.-

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló que ella desearía vivir en México y no en Estados Unidos donde radica, pero el temor a la inseguridad la hace mantenerse alejada de su país natal.

"Extraño México mucho. Ya van casi dos años (de no ir a México). Voy dos días y me regreso, pero no es lo mismo a vivir en México y obviamente no es un lugar en el que yo me veo viviendo por lo que pasó", dijo en entrevista para un programa de televisión.

PREFIERE EU

"En Miami (vivo) desde los 16 años y en Estados Unidos desde los 12", contó la cantante, quien hace unos años dejó el país tras intento de secuestro.

Cabe señalar que hace apenas unas semanas Alejandra Guzmán fue víctima de la delincuencia en su domicilio de la Ciudad de México, después de que unos sujetos ingresaran al lugar para robar dinero y joyas que la cantante ahí tenía.

Frida Sofía, que se ha mantenido alejada de su madre, comentó que han comparado más su estilo sobre el escenario con el de Jennifer Lopez que con el de su madre.