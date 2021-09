"Ted Lasso" se lleva los dos primeros Emmys de la noche

Goldstein, quien ganó el premio al mejor actor cómico de reparto, dijo que había prometido no decir palabrotas e hizo mímica o fue silenciado por unos segundos antes de calificar la serie como el "privilegio y placer" de su vida.

El espectáculo abrió con un número musical en el que el conductor Cedric the Entertainer rapeó una versión modificada del éxito de hip hop de Biz Markie "Just a Friend", con letras como "TV, tienes lo que necesito". LL Cool J apareció entre una audiencia mientras estrellas como Rita Wilson, Mandy Moore y más lanzaban versos que celebraban la amplitud de la televisión.

Seth Rogen presentó el primer premio, arrojando un poco de agua fría en el ambiente de celebración al señalar que los Emmy se estaban llevando a cabo en una carpa gigante. "Somos demasiados en esta pequeña habitación", exclamó en lo que pareció un intento por ser chistoso, sin éxito.

"No habría venido a esto", continuó. "¿Por qué hay un techo? Es más importante tener tres candelabros que asegurarnos de no matar a Eugene Levy esta noche. Eso es lo que se ha decidido".

Los productores del show habían prometido una celebración para todos. Pero para algunos podría ser mucho más gratificante, incluso histórico.

Eso incluye al drama de Netflix "The Crown" y la comedia de Apple TV+ "Ted Lasso". Ambas son consideradas favoritas para los premios principales para series en sus respectivas categorías, y sus elencos cuentan con múltiples nominaciones.

Y más de lo que los programas se beneficiarían. Las victorias en las categorías de mejor serie de drama y comedia marcarían un hito para los servicios de streaming y reforzarían su creciente dominio, para consternación de los competidores.

Pero la industria de la televisión en general, incluidas los canales convencionales que aún presentan programas populares pero que son eclipsadas en gran medida en los Emmy, será homenajeada, según los responsables del evento que se transmite en vivo por la cadena CBS.

"A veces, los programas que se pueden llamar 'nicho' se llevan los premios y mucha gente... dice, '¿Qué diablos es eso?'", dijo Ian Stewart, productor ejecutivo de la ceremonia junto con Reginald Hudlin. "Así que hemos sido muy conscientes de eso y traemos grandes estrellas que todos conocen y aman".

Ellen Pompeo ("Grey's Anatomy"), Tracee Ellis Ross y Anthony Anderson ("black-ish") y LL Cool J ("NCIS: Los Angeles") se encuentran entre los presentadores.

La mayoría del elenco de "The Crown", incluidas Olivia Colman, Gillian Anderson y Emma Corrin, se reunieron en Londres, mientras que en Los Ángeles Cynthia Erivo, Kathryn Hahn, Kate Winslet, Michael Douglas y su esposa, Catherine Zeta-Jones, recorrieron la alfombra roja para la ceremonia.

Billy Porter se destacó con un traje negro alado y Sudeikis desfiló con un traje de terciopelo azul claro.

El objetivo final de los productores es una ceremonia optimista que reconozca cuánto creció la importancia de la televisión durante la pandemia y sus confinamientos.

Los principales candidatos son el drama real británico "The Crown" y la serie derivada del universo de Star Wars "The Mandalorian", que recibieron 24 nominaciones cada una.

En el lado de la comedia, "Ted Lasso" compite con "black-ish", "Cobra Kai", "Emily in Paris", "Hacks", "The Flight Attendant", "The Kominsky Method" y "PEN15".

Los contendientes a mejor serie dramática también incluyen a la ganadora anterior "The Handmaid's Tale" y "Lovecraft Country", que fue cancelada luego de una sola temporada pero que le mereció nominaciones a sus actores Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Aunjanue Ellis y el difunto Michael K. Williams, fallecido el 6 de septiembre.

Forman parte de un campo diverso de nominados. De los 96 reconocimientos de actuación para drama, comedia y miniserie, casi el 44% — un total de 42 nominaciones — fueron para personas de color. El incremento hace eco del cambio en la población de estadounidense, con la cantidad de personas que se identifican como blancas disminuyendo por primera vez en la historia del censo.

La periodista de AP Amanda Lee Myers contribuyó a este despacho.