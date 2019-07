Tarea titánica: hallar a 37 mil

Ciudad de México.

Sin recursos económicos, materiales y humanos, e incluso en algunos casos sin ningún responsable a cargo, 19 comisiones locales de búsqueda han iniciado a marchas forzadas una tarea titánica: encontrar a más de 37 mil personas desaparecidas.

Estos organismos nacieron a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición en 2018; sin embargo, aún no se constituyen en las 32 entidades del país y las que existen apenas han encontrado a 291 personas de las mil 47 que han buscado desde su creación.

Esa cifra representa 27% de efectividad para las comisiones locales, las cuales realizan parte de su trabajo cuando reciben solicitudes de búsqueda por cualquier persona.

Estos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de transparencia, aunque tres entidades —Colima, Guerrero y Tlaxcala— informaron que aún no tienen registradas solicitudes de búsqueda porque las comisiones locales se crearon recientemente. Además, otros cuatro estados —Estado de México, Campeche, Tamaulipas y Jalisco— no proporcionaron información.

Entre las 11 comisiones locales que ya iniciaron sus labores existen marcadas diferencias. Por ejemplo, en Veracruz hay 532 solicitudes de búsqueda, pero sólo han sido localizadas 31 personas.

San Luis Potosí es otro estado que ha tenido complicaciones, debido a que en total ahí existen 161 solicitudes de búsqueda y aún no se ha podido encontrar a 49% de las víctimas. Además, en esa misma entidad se registraron al menos 17 solicitudes de búsqueda que no han sido resueltas desde agosto pasado.

Contrario a estos estados, hay otros que registran un mejor avance. En Coahuila, por ejemplo, la comisión local presumió haber recibido 54 solicitudes de búsqueda y localizó a 94% de las víctimas. Mientras en Nuevo León se generaron 39 solicitudes de búsqueda y se encontraron a 37 personas.

Aunque las entidades proporcionaron esta información, sólo Baja California y Veracruz especificaron si las víctimas fueron encontradas con vida. En Veracruz, de las 31 personas que se hallaron 29 estaban vivas y en Baja California ocho desaparecidos, de 11, fueron recuperados sin vida.

Las complicaciones

El 24 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional.

"Vamos a destinar todo lo que se necesite, el Estado se va a dedicar a la búsqueda de desaparecidos. No sólo es un asunto de una comisión que ya se integró, sino que es una responsabilidad del gobierno. Ese es el compromiso, que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero", exclamó el mandatario ese día.

El problema no es menor, pues según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no hay un solo estado que no haya registrado una desaparición.

El Estado de México, Jalisco y Sinaloa también presentan números alarmantes, con más de 3 mil casos cada uno.

Avances en 22 entidades

Humberto Guerrero Rosales, de la organización Fundar y el Consejo Nacional Ciudadano, advirtió que hasta el momento son 22 entidades las que ya han mostrado avances en la conformación de su comisión local de búsqueda, aunque no todas están operando.

"Hay tres retos en la creación de las comisiones, el primero se relaciona con la falta de voluntad política de las autoridades para considerar a las desapariciones como una prioridad, especialmente porque algunos estados rehúyen de hacer expresa esa problemática y reconocer que la están padeciendo", consideró Humberto Guerrero.