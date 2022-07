Captan a ladrón cámaras de video

DENUNCIA

Diego Zuñiga, encargado del comercio, denunció a las autoridades que un hombre de mas de 45 años de edad, de quien mostró imágenes, había cometido el delito de hurto.

No bastó con denunciar ante las autoridades, el afectado publicó en las redes sociales para que los habitantes de esta ciudad, conocieran a quien robaba las bicicletas en la zona centro.

"Es con lo que me vengo a trabajar, no se vale que de pronto lleguen y me roben mi bici"

"Es con lo que me vengo a trabajar, no se vale que de pronto lleguen y me roben mi bici", dijo el afectado mientras denunciaba.